HomeCinema News2025

Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico; Luca Guadagnino dirigerebbe il progetto “in un secondo”

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Julia Roberts sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Julia Roberts ha confermato di essere in trattativa per un possibile ruolo da protagonista in un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico.

“Mi stanno parlando”, ha detto la Roberts nell’articolo di copertina di Variety su After the Hunt – Dopo la caccia, il thriller psicologico diretto da Luca Guadagnino con Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. Durante l’intervista, Guadagnino ha aggiunto che avrebbe diretto la Roberts nel sequel “in un secondo“.

A luglio si è diffusa la notizia che un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico era in fase di sviluppo iniziale, con la regista di Past Lives e Material Love Celine Song incaricata di scrivere la sceneggiatura del progetto, sebbene non fosse in trattative per la regia. La notizia dello sviluppo è arrivata poco dopo che Dermot Mulroney, che aveva recitato nell’originale del 1997 insieme a Roberts, aveva anticipato al New York Post che “si parla di un sequel”.

Il matrimonio del mio migliore amico vedeva Julia Roberts nei panni della critica gastronomica Julianne Potter, che scopre che il suo amico di lunga data Michael O’Neal (Mulroney) – con cui aveva fatto un patto di sposarsi se fossero stati ancora single a 28 anni – si sta per sposare. Rendendosi conto di essere innamorata di Michael, Julianne progetta di sabotare la cerimonia. Anche Cameron Diaz e Rupert Everett hanno recitato nella commedia romantica.

L’originale del 1997 ha incassato 127 milioni di dollari in Nord America, classificandosi al nono posto tra i film con il maggior incasso nazionale di quell’anno. Il film ha anche ottenuto tre nomination ai Golden Globe e, nel 2022, Variety lo ha classificato tra i 100 migliori film di tutti i tempi.

Roberts recita in After the Hunt – Dopo la caccia nei panni di Alma Olsson, una professoressa universitaria che si ritrova coinvolta in un’accusa di abusi sessuali che coinvolge uno dei suoi studenti e un collega. Il film debutterà nelle sale italiane il 16 ottobre distribuito da Eagle Pictures.

Articolo precedente
Una battaglia dopo l’altra: recensione del film di Paul Thomas Anderson
Articolo successivo
Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel suo prossimo film
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved