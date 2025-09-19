Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico; Luca Guadagnino dirigerebbe il progetto “in un secondo”

Julia Roberts ha confermato di essere in trattativa per un possibile ruolo da protagonista in un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico.

“Mi stanno parlando”, ha detto la Roberts nell’articolo di copertina di Variety su After the Hunt – Dopo la caccia, il thriller psicologico diretto da Luca Guadagnino con Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. Durante l’intervista, Guadagnino ha aggiunto che avrebbe diretto la Roberts nel sequel “in un secondo“.

A luglio si è diffusa la notizia che un sequel di Il matrimonio del mio migliore amico era in fase di sviluppo iniziale, con la regista di Past Lives e Material Love Celine Song incaricata di scrivere la sceneggiatura del progetto, sebbene non fosse in trattative per la regia. La notizia dello sviluppo è arrivata poco dopo che Dermot Mulroney, che aveva recitato nell’originale del 1997 insieme a Roberts, aveva anticipato al New York Post che “si parla di un sequel”.

Il matrimonio del mio migliore amico vedeva Julia Roberts nei panni della critica gastronomica Julianne Potter, che scopre che il suo amico di lunga data Michael O’Neal (Mulroney) – con cui aveva fatto un patto di sposarsi se fossero stati ancora single a 28 anni – si sta per sposare. Rendendosi conto di essere innamorata di Michael, Julianne progetta di sabotare la cerimonia. Anche Cameron Diaz e Rupert Everett hanno recitato nella commedia romantica.

L’originale del 1997 ha incassato 127 milioni di dollari in Nord America, classificandosi al nono posto tra i film con il maggior incasso nazionale di quell’anno. Il film ha anche ottenuto tre nomination ai Golden Globe e, nel 2022, Variety lo ha classificato tra i 100 migliori film di tutti i tempi.

Roberts recita in After the Hunt – Dopo la caccia nei panni di Alma Olsson, una professoressa universitaria che si ritrova coinvolta in un’accusa di abusi sessuali che coinvolge uno dei suoi studenti e un collega. Il film debutterà nelle sale italiane il 16 ottobre distribuito da Eagle Pictures.