Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel suo prossimo film

Di Chiara Guida

Martin Scorsese
Martin Scorsese al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Il premio Oscar Martin Scorsese ha scelto il suo prossimo incarico da regista: un adattamento del romanzo di fantasmi Cose che succedono la notte con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Apple Original Films è in trattative per finanziare e produrre il film con Studiocanal. Studiocanal ha acquisito i diritti dell’acclamato romanzo di Peter Cameron nel 2023, con Scorsese a bordo per la produzione e Patrick Marber (candidato all’Oscar per “Diario di uno scandalo”) per l’adattamento della sceneggiatura. L’aggiunta dei premi Oscar DiCaprio e Lawrence non fa che accrescere il prestigio del progetto.  La storia di Cameron segue una coppia americana che si reca in una strana e innevata città europea per adottare un bambino.

“È un viaggio difficile che lascia la moglie, che sta lottando contro il cancro, disperatamente debole, e il marito preoccupato che la sua malattia impedisca all’orfanotrofio di fargli adottare il bambino”, si legge nella sinossi del libro. “Al loro arrivo, la coppia fa il check-in nel cavernoso e inquietantemente deserto Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, dove il bar è sempre aperto e la hall è popolata da un enigmatico cast di personaggi che spaziano da un’anziana e stravagante cantante a un uomo d’affari dissoluto a un enigmatico guaritore. Niente è come sembra in questo mondo sconcertante e congelato, e più la coppia lotta per rivendicare il loro bambino, meno sembrano sapere del loro matrimonio, di loro stessi e della vita stessa.”

Mentre Scorsese e DiCaprio godono di una leggendaria collaborazione – hanno realizzato già sei lungometraggi in due decenni insieme – Cose che succedono la notte segnerà la prima volta di Scorsese alla regia di Lawrence. Tuttavia, il celebre regista ha prodotto il prossimo film di Lawrence Die My Love, il film diretto da Lynne Ramsay, la cui interpretazione di Lawrence sta suscitando scalpore per l’Oscar, ha debuttato a Cannes e uscirà nelle sale questo autunno. DiCaprio, che sta ricevendo recensioni entusiastiche per Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, e Lawrence hanno precedentemente recitato insieme nel dramedy apocalittico del 2021 Don’t Look Up di Adam McKay.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

