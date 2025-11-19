Thanksgiving: la spiegazione del finale del film

Nel finale di Thanksgiving (qui la recensione), lo slasher festivo di Eli Roth rivela chi è l’assassino, i suoi motivi contorti e prepara il terreno per il sequel in arrivo. Il film è nato come un finto trailer presentato nell’ambizioso doppio film Grindhouse dei registi Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, il quale voleva essere un omaggio ai film exploitation degli anni ’70 e, a tal fine, il doppio film di Tarantino Death Proof e Planet Terror di Rodriguez era preceduto e seguito da trailer falsi di film di registi come Roth, Rodriguez, Rob Zombie ed Edgar Wright. Sedici anni dopo, il trailer di Thanksgiving di Roth è però diventato un film vero e proprio.

Una delle differenze più grandi tra il trailer e il film è che quest’ultimo è un semplice slasher. A differenza del trailer falso, Thanksgiving non è un film d’epoca e ha un umorismo più sottile. Tuttavia, la trama rimane estremamente ironica. Quando una fuga precipitosa durante il Black Friday uccide diverse persone, sette adolescenti e uno sceriffo locale hanno la fortuna di salvarsi la vita. Un anno dopo, un assassino mascherato, “John Carver”, inizia a dare la caccia al gruppo di amici e a uccidere le persone coinvolte nella calca, dando vita a una corsa per scoprire la sconvolgente identità dell’assassino.

Lo sceriffo Newlon è l’assassino nel finale di Thanksgiving

Nel finale di Thanksgiving, viene rivelato che lo sceriffo Newlon, interpretato da Patrick Dempsey, è l’assassino. Quando Jessica fugge dalla tana dell’assassino, lasciando indietro suo padre e i suoi amici Gabby e Scuba, vede il suo ex fidanzato, Bobby, che indossa la maschera dell’assassino e chiama la polizia per arrestarlo. Newlon le attribuisce il merito di aver catturato l’assassino, ma Jessica nota che Newlon ha degli adesivi sui pantaloni proprio come l’assassino quando la inseguiva nel bosco. Jessica affronta quindi Newlon, che ammette di essere l’assassino e che i suoi omicidi erano motivati dalla vendetta.

L’identità dell’assassino di Thanksgiving viene in realtà svelata nella scena iniziale, ma è solo nel finale che gli spettatori scoprono il piano di Newlon. Egli gongola, dicendo che intende uccidere Jessica, suo padre, Scuba e Gabby, ma Jessica rivela di aver trasmesso in diretta streaming tutta la sua confessione. Newlon, infuriato, la attacca, dando il via a un inseguimento attraverso un magazzino che riunisce Jessica e Bobby.

Mentre Newlon insegue Bobby e Jessica fuori dal magazzino, Jessica spara con un moschetto a un pallone gonfiabile della parata, incendiando l’elio all’interno e presumibilmente uccidendo Newlon. Dopo che Jessica si è ricongiunta con i suoi amici, ha un incubo in cui Newlon la attacca a casa sua, un momento che potrebbe preludere a Thanksgiving 2.

Perché Newlon ha ucciso le sue vittime

Le motivazioni di Newlon sono piuttosto prevedibili per gli spettatori attenti che hanno prestato molta attenzione alla sua prima apparizione nel film. Egli rivela a Jessica che aveva una relazione con Amanda, la moglie di un commesso di nome Mitch. Sebbene fosse stato Mitch a dire che la famiglia di Jessica doveva pagare per la morte di sua moglie, Newlon decise di vendicare Amanda.

Il finale dell’acclamato film horror di Eli Roth vede Newlon rivelare che Amanda era incinta di suo figlio, il che sottolinea ulteriormente quanto fosse seria la loro relazione e quanto fosse probabile che Amanda lasciasse Mitch per lo sceriffo.

Come Jessica ha superato in astuzia Newlon

Jessica ha usato il consiglio di Newlon per smascherarlo nel finale di Thanksgiving, poiché, all’inizio del film, era stato lui a dirle come individuare l’assassino. Newlon voleva che Jessica trovasse le prove che suo padre e la sua matrigna erano colpevoli di aver causato la fuga precipitosa, quindi l’ha incoraggiata a osservare attentamente gli altri e a cercare quei piccoli dettagli che tradiscono il colpevole.

Ironia della sorte, è stato proprio il fatto che Newlon non si fosse tolto gli adesivi dai pantaloni a permettere a Jessica di seguire questo consiglio e intuire la sua colpevolezza, spingendola poi a estorcergli una confessione mentre registrava segretamente la loro conversazione in diretta streaming.

Jessica rimane con Ryan nel finale di Thanksgiving

Con una certa sorpresa, Jessica non si riunisce con il suo primo amore Bobby quando arriva il finale di Thanksgiving. A differenza del buffo trailer originale di Roth, il film stesso gioca con i tropi del sottogenere slasher e li sovverte. Inizialmente, il apparentemente dolce Ryan viene presentato come l’ovvio candidato per il killer del film.

Egli provava risentimento nei confronti dell’ex fidanzato maleducato di Jessica, Bobby, e ha iniziato a frequentarla solo dopo che Bobby ha lasciato la città, traendo così vantaggio dalla fuga precipitosa. Tuttavia, il finale di Thanksgiving rivela che Ryan era un fidanzato più premuroso di Bobby e Jessica ha scelto di stare con lui, con le prove che lo indicavano semplicemente come un diversivo.

Il finale di Thanksgiving suggerisce fortemente che Newlon sia sopravvissuto

Non solo il cadavere di Newlon non viene mai ritrovato alla fine di Thanksgiving, ma il film suggerisce fortemente che egli non sia morto nell’incendio. Da un lato, non è stata trovata alcuna traccia del corpo di Newlon e, dall’altro, un gruppo di vigili del fuoco mascherati è uscito dall’edificio senza che Jessica potesse verificarne l’identità.

Dato che sia il film slasher satirico del 2014 The Guest che il remake slasher sanguinario del 2009 My Bloody Valentine 3D terminano con il killer che si risveglia dopo un’esplosione, uccide un pompiere e prende il suo posto, è comprensibile che Thanksgiving non abbia copiato questo finale punto per punto. Tuttavia, la sopravvivenza di Newlon è ancora probabile e lascia aperta la possibilità di un suo ritorno nell’annunciato sequel.

La vendetta di Newlon alla fine è fallita

Ciò che rende ancora più probabile la sopravvivenza di Newlon è il fatto che il suo lavoro è lungi dall’essere finito. Thanksgiving termina con la morte di solo due dei sette membri del gruppo di amici, Yulia ed Evan. Non solo Scuba, Ryan, Bobby, Gabby e Jessica sono riusciti a sfuggire a Newlon, ma anche il padre di Jessica, Thomas, ha evitato una morte brutale per mano dell’assassino.

Questo è particolarmente sorprendente dato che Thomas era senza dubbio il più colpevole dell’intero incidente della fuga precipitosa. Mentre i ragazzi hanno preso decisioni sbagliate mentre erano nel negozio, è stata la decisione di Thomas di aprire il negozio durante il Giorno del Ringraziamento, con personale insufficiente, e di risparmiare denaro assumendo guardie di sicurezza irresponsabili. Dato che Thomas è ancora vivo alla fine, per non parlare di Jessica e del resto dei ragazzi, Newlon probabilmente tenterà di nuovo di ucciderli in Thanksgiving 2 (a meno che non sia morto, ovviamente).

Cosa significa davvero il finale di Thanksgiving

In tutto il film, lo slasher fa oscure frecciatine satiriche al consumismo, al colonialismo e alla storia della festa. Il film di Eli Roth può sembrare un semplice slasher, ma dietro di esso si nasconde un forte messaggio anticonsumistico. Newlon indossa le vesti di un pellegrino storico per vendicarsi sanguinariamente dei ricchi che non hanno mai pagato per i loro peccati, richiamando alla mente la sanguinosa storia del Ringraziamento stesso.

Sebbene Jessica riesca a sopravvivere agli ultimi momenti di Thanksgiving, è ancora perseguitata dall’immagine di Newlon, proprio come Newlon era perseguitata dalle conseguenze dell’avidità di suo padre. Nel finale di Thanksgiving, i ricchi e i potenti sfuggono alla giustizia raccapricciante, ma la minaccia di una sanguinosa vendetta aleggia ancora nelle loro menti.