Bellaria Film Festival: torna per il terzo anno (IN)EMERGENZA

Dopo le due passate edizioni di (IN)EMERGENZA che hanno visto passare giovani autori e produttori a Bellaria Igea Marina in occasione del Bellaria Film Festival, torna per la terza edizione (IN)EMERGENZA.

(IN)EMERGENZA è un programma di sostegno per il cinema indipendente italiano: un percorso di accompagnamento professionale per giovani autori e produttori mirato a sostenerli nella delicata fase di postproduzione di un progetto cinematografico. Il Bellaria Film Festival, con i suoi quarant’anni di storia legata ai nuovi autori del cinema italiano, è il luogo privilegiato in cui “far emergere” giovani talenti e dare fiducia a produttori nella prima fase della loro carriera, quando è più facile trovarsi “in emergenza” per concludere un’opera cinematografica in cui sono state già investite tante risorse del gruppo di lavoro.

In collaborazione con Cinecittà, ai progetti cinematografici selezionati sarà offerta la possibilità̀ di un mentoring sul progetto da parte di tre rinomati mentor e una sessione di pitch di fronte a un gruppo di professionisti del settore (produttori, commissioner e sales agent) durante il Bellaria Film Festival, oltre ad un aiuto concreto per la finalizzazione del progetto, grazie a premi in denaro e sostegni alla postproduzione.

Una giuria composta dai mentor del progetto e da un componente individuato da Cinecittà̀ assegnerà̀ i premi ufficiali della terza edizione di (IN)EMERGENZA:

Premio (IN)EMERGENZA : post-produzione completa audio e video presso gli studi di Cinecittà (fino a un valore massimo pari a € 20.000,00)

: post-produzione completa audio e video presso gli studi di Cinecittà (fino a un valore massimo pari a € 20.000,00) Premio Cinecittà del valore di € 5.000,00 in denaro.

Alla call, dalla quale saranno selezionati fino a un massimo di otto progetti da una commissione presieduta da Francesco Giai Via, direttore della sezione BFF Industry, possono partecipare coppie di registi e produttori con film in fase di post-produzione o a riprese quasi ultimate.

L’iscrizione è aperta a progetti di tutti i generi (finzione, documentario, animazione e sperimentale) e di tutti i formati (cortometraggio, mediometraggio, lungometraggio), i cui autori/autrici e/o produttori/produttrici siano di nazionalità̀ italiana. Sono eleggibili film che hanno un budget inferiore a € 500.000 e avranno la loro prima mondiale non prima dell’1 agosto 2025. Sarà data preferenza ad autori o produttori under 40.

I partecipanti saranno ospitati dal Bellaria Film Festival nelle notti del 7, 8 e 9 maggio 2025 a Bellaria Igea Marina (Rimini). Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione e mandare i materiali necessari entro le date indicate dal bando. La call è aperta dal 17 marzo 2025 fino alle 23:59 del 7 aprile 2025.

La selezione a (IN)EMERGENZA offre, oltre ai premi offerti da Cinecittà, anche sessioni di mentoring individuale con esperti del settore e una fase di pitch pubblico nel quale i partecipanti dovranno esporre e presentare il proprio film al pubblico accreditato BFF Industry (produttori, istituzioni, distributori, sales agent etc.) e una fase di incontri one-to-one con produttori, commissioning editors, distributori e sales agent.

Nelle passate edizioni alcuni dei film selezionati hanno avuto grande riscontri di Festival e pubblico: Portuali di Perla Sardella, vincitore premio in denaro di 6.000€ nel programma Industry (in)emergenza 2023 è stato selezionato in concorso al 65° Festival dei Popoli, vincitore del premio distribuzione in sala “Gli imperdibili” da La Compagnia di Firenze ed è uscito in sala a marzo 2025; Z.O. di Loris Giuseppe Nese, vincitore premio di post-produzione audio presso Cinecittà nel programma Industry (in)emergenza 2023 ha ricevuto il sostegno di Premio Incredibol! del Comune di Bologna, Film Commission Regione Campania ed è stato selezionato al Brooklyn Film Festival 2024: Experimental – Vincitore miglior montaggio Cinemed – Festival Cinéma Méditerranéen Montpellier 2023, concorso cortometraggi e Locarno Film Festival 2023: Pardi di domani: Concorso internazionale – Vincitore premio della Giuria Giovani.

Francesco Giai Via è programmatore, trainer e direttore di festival. È membro della commissione di selezione della Mostra del Cinema di Venezia e scout del Venice Production Bridge, la piattaforma Industry del festival. Dal 2015 collabora con TorinoFilmLab, programma internazionale di sviluppo, formazione e coproduction forum, dove è membro del team pedagogico e Head of Studies della divisione TorinoFilmLab Italia. È membro dell’European Film Academy e dell’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello per la quale fa parte del comitato di selezione della categoria cortometraggi. Dal 2017 al 2022 è stato direttore artistico di Annecy Cinéma Italien, storico festival francese dedicato al cinema italiano. È direttore di Carbonia Film Festival, manifestazione che si svolge nell’omonima cittadina sarda. In passato è stato programmatore di documentari per il Torino Film Festival e responsabile della programmazione del festival CinemAmbiente. Organizza seminari sulla gestione e programmazione di festival cinematografici per varie università e istituzioni italiane.