12 film simili a A House of Dynamite che devi assolutamente vedere

Diretto da Kathryn Bigelow, A House of Dynamite di Netflix racconta di una minaccia improvvisa che gli Stati Uniti devono affrontare quando un missile nucleare non identificato viene lanciato verso il loro territorio. Senza alcun indizio su chi ci sia dietro l’attacco, il capitano Olivia Walker (Rebecca Ferguson), insieme al presidente degli Stati Uniti (Idris Elba) e ad altri, deve restringere il campo delle persone responsabili dell’attacco e impedire in qualche modo che il missile colpisca il Paese. Mentre la classe politica entra in modalità di crisi, gli ufficiali e i politici si trovano messi alla prova da sfide inaspettate e misteri ancora più profondi.

Il film thriller politico affronta in modo toccante temi quali la diplomazia, la guerra nucleare, la risoluzione delle crisi e la sicurezza nazionale. Anche il generale Anthony Brady (Tracy Letts), il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jake Baerington (Gabriel Basso) e altri si trovano ad affrontare situazioni difficili mentre cercano di salvare vite umane. Se la trama ricca di suspense, la narrazione adrenalinica e la politica del film vi hanno colpito, questi film, simili a “A House of Dynamite”, vi interesseranno.

12 Crimson Tide (1995) In “Crimson Tide”, quando i ribelli russi conquistano una base ICBM nel loro paese, le autorità statunitensi decidono di schierare il sottomarino USS Alabama per monitorare e reagire in caso di lancio di missili. Dopo che un attacco danneggia la radio del sottomarino, l’equipaggio riceve un ordine di lancio parziale e poco chiaro. Il capitano Ramsey (Gene Hackman) insiste per lanciare, mentre il comandante in seconda Hunter (Denzel Washington) esorta ad aspettare il messaggio completo. Questa disputa sul controllo dei missili nucleari degenera in una crisi ancora più grave a bordo del sottomarino, che alla fine potrebbe avere conseguenze ancora più gravi per il mondo. Diretto da Tony Scott, questo thriller d’azione affronta il tema della paura e dell’insicurezza legate alle armi di distruzione di massa. Sulla falsariga di “A House of Dynamite”, il film esplora situazioni in cui i personaggi devono affrontare una potenziale guerra nucleare e cercano di usare il loro istinto per fermarla.

11 A prova di errore (Fail Safe) (1964) “Fail Safe”, un thriller politico, è ambientato durante il culmine della Guerra Fredda, quando un bombardiere americano riceve per errore l’ordine di attaccare Mosca a causa di un malfunzionamento del sistema. Nonostante gli sforzi per revocare il comando, i sistemi sovietici disturbano le comunicazioni radio e il colonnello Jack Grady (Edward Binns) procede con la pericolosa missione, accompagnato da altri cinque aerei. Il presidente americano (Henry Fonda) ordina di abbattere i bombardieri, ma l’operazione fallisce. Mentre la crisi sembra sfuggire al controllo dell’establishment statunitense, il presidente si rende conto che potrebbe essere necessario negoziare con i russi per risolvere il problema. Diretto da Sidney Lumet e basato sull’omonimo romanzo di Eugene Burdick e Harvey Wheeler, il film esplora i temi della diplomazia, del sacrificio e del costo della guerra. Simile a “A House of Dynamite”, affronta una crisi internazionale che sembra sfuggire al controllo del governo, aumentando il livello di pericolo.

10 Eye in the Sky (2015) Diretto da Gavin Hood, “Eye in the Sky” racconta di un’operazione altamente riservata condotta dal Regno Unito dall’ufficiale militare colonnello Katherine Powell (Helen Mirren). Il suo compito è quello di catturare dei terroristi in territorio keniota, una missione che presenta delle difficoltà. Le misure di sorveglianza e le informazioni raccolte suggeriscono che i terroristi potrebbero stare pianificando un attacco mortale, che potrebbe coinvolgere un attentato suicida. Questo fa escalare la crisi, poiché il Regno Unito ora cerca di porre fine alla vita dei bersagli. La missione, che coinvolge un pilota americano, il tenente Steve Watts (Aaron Paul), diventa più complessa quando una bambina di nove anni sembra essere presente nella zona bersaglio dell’attacco. Questo porta a una situazione complessa che mette alla prova il pilota, il suo Paese e gli ufficiali che dirigono la missione. Il thriller britannico affronta profonde questioni morali, questioni politiche e la realtà della guerra in modo simile a “A House of Dynamite” e ai suoi personaggi.

9 Body of Lies (2008) Diretto da Ridley Scott, “Body of Lies” è un thriller d’azione che approfondisce i temi dell’inganno e della segretezza. Segue le azioni dell’agente della CIA Roger Ferris (Leonardo DiCaprio), che collabora con Hani Salaam (Mark Strong), capo della sicurezza giordana ad Amman, per rintracciare una figura religiosa della regione, ritenuta responsabile degli attentati in Europa e che rappresenta una minaccia significativa per altre parti del mondo. Nonostante l’insistenza di Hani sull’onestà, Roger e il suo responsabile della CIA, Ed Hoffman (Russell Crowe), elaborano una strategia discreta per catturare il religioso dopo che Hani ha rifiutato uno dei piani proposti da Ed. Man mano che i personaggi rimangono invischiati in un pericoloso gioco al gatto e al topo, i confini tra alleati e avversari iniziano a sfumarsi. Basato sull’omonimo romanzo di David Ignatius, il racconto presenta delle somiglianze con “A House of Dynamite” per lo stile visivo teso, incentrato sulla prevenzione di una crisi. Entrambi i film trattano di sicurezza nazionale, ma guardano anche alle azioni di attori stranieri.

8 Spy Game (2001) “Spy Game” racconta gli alti e bassi della vita di un agente della CIA di nome Nathan Muir (Robert Redford), quando si trova ad affrontare una sfida a causa dell’arresto inaspettato e scioccante del suo allievo, Tom Bishop (Brad Pitt), in Cina per un caso di spionaggio. Mentre ripensa al passato, al modo in cui ha sviluppato un legame con Tom e al coinvolgimento di una donna nelle loro vite, sente la difficoltà di questa relazione complessa. Avvicinandosi al pensionamento, deve usare la sua competenza, la sua esperienza, la sua intelligenza e la sua volontà per salvare l’individuo arrestato prima che sia troppo tardi. Diretto da Tony Scott, questo thriller d’azione esplora i meccanismi interni delle persone che gestiscono le crisi politiche in modi simili a “A House of Dynamite” e alla sua trama. Il concetto di diplomazia e gestione del rischio è esplorato anche nelle storie.

7 Il dottor Stranamore, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) Diretto da Stanley Kubrick, “Il dottor Stranamore, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba” affronta una crisi internazionale. Il generale dell’aeronautica militare statunitense Jack Ripper (Sterling Hayden) si convince che i comunisti stiano prendendo di mira gli americani, il che lo porta a inviare aerei da bombardamento per distruggere l’Unione Sovietica. Mentre il presidente Merkin Muffley (Peter Sellers) parla con i suoi consiglieri, l’ambasciatore sovietico rivela che il suo paese possiede una macchina segreta che verrà utilizzata se il suo territorio verrà attaccato. Allo stesso tempo, il capitano Lionel Mandrake (Peter Sellers) della Royal Air Force persegue il proprio piano per la pace. Questo porta a una crisi senza precedenti a livello internazionale, in cui gli americani, a qualsiasi costo, devono capire come fermare una potenziale guerra di distruzione di massa. Il film è strettamente legato al mondo di “A House of Dynamite” e ai suoi personaggi per via della sua esplorazione dei pericoli della guerra nucleare, delle difficoltà delle crisi politiche e del commento sulla natura umana.

6 GoldenEye (1995) “GoldenEye” racconta le vicissitudini dell’agente dell’MI6 James Bond (Pierce Brosnan) mentre cerca di evitare un grave incidente internazionale. Diretto da Martin Campbell, questo thriller d’azione britannico segue il protagonista Bond mentre si ritrova nel mezzo di una crisi scatenata dal furto del micidiale sistema d’arma satellitare da parte di individui pericolosi. Con l’aumentare delle tensioni tra il Regno Unito e la Russia, Bond deve recarsi in Russia e trovare i codici di accesso per la temibile arma prima che venga utilizzata a fini distruttivi. Viene messo alla prova da vari elementi mentre il confine tra amici e nemici comincia a scomparire. Basato sul personaggio di James Bond creato da Ian Fleming, il diciassettesimo film della serie “James Bond” tratta di spionaggio ai massimi livelli. Sulla falsariga di “A House of Dynamite”, affronta temi quali la risoluzione dei conflitti, il controllo delle armi di distruzione di massa e gli sforzi compiuti dai singoli individui per raggiungere la pace.

5 Prospettive di un delitto (2008) In Prospettive di un delitto, diretto da Pete Travis, vari personaggi rivivono le loro esperienze attraverso prospettive diverse. L’elemento centrale della narrazione è l’assassinio del presidente americano Henry Ashton (William Hurt) da parte di aggressori sconosciuti. Mentre si rivolge a una grande folla in Spagna, il presidente viene ucciso, provocando il caos. Gli eventi che precedono la sparatoria e le sue conseguenze sono raccontati dal punto di vista di vari personaggi, tra cui l’agente dei servizi segreti Thomas Barnes (Dennis Quaid), un turista di nome Howard Lewis (Forest Whitaker) e altri. Man mano che i punti di vista convergono, potrebbe rivelarsi un mistero ancora più grande. Le macchinazioni degli incidenti internazionali, la minaccia della violenza e gli intrighi dei funzionari sono al centro di questo thriller politico d’azione, simile a “A House of Dynamite” e ai suoi complessi eventi.

4 Mission: Impossible – Protocollo fantasma (2011) “Mission: Impossible – Protocollo fantasma” racconta le avventure dell’agente dell’IMF Ethan Hunt (Tom Cruise), mentre cerca di salvare il mondo da una pericolosa minaccia nucleare. Diretto da Brad Bird, il film thriller d’azione affronta le sfide che l’agente deve affrontare mentre gestisce le conseguenze di un incidente al Cremlino. Con l’aiuto della sua squadra di colleghi agenti, deve attraversare il globo e affrontare minacce mortali prima che individui pericolosi causino il caos internazionale. Basato sulla serie TV “Mission: Impossible” di Bruce Geller, il quarto film dell’omonima serie esplora i temi del coraggio e dell’abilità. Come “A House of Dynamite”, presenta personaggi che lottano contro ogni previsione per evitare il conflitto, commentando al contempo la realtà delle minacce nucleari a livello globale.

3 Unthinkable (2010) In “Unthinkable”, un film thriller, l’agente dell’FBI Helen Brody (Carrie-Anne Moss) e l’Unità Antiterrorismo sospettano Henry Humphries (Samuel L. Jackson) di terrorismo, ma scoprono i suoi legami con la CIA. Collaborano con lui per interrogare Steven Arthur Younger (Michael Sheen), che sembra aver piazzato tre bombe nucleari pronte a esplodere. Quando diventa difficile ottenere indizi, Henry si rende conto che potrebbe dover andare oltre i suoi metodi abituali per raggiungere il suo obiettivo, il che porta all’opposizione di Helen. Tuttavia, la situazione si complica quando il sospettato inizia a fare richieste enormi che potrebbero avere conseguenze internazionali e influenzare le relazioni tra i paesi. Diretto da Gregor Jordan, il racconto presenta delle somiglianze con “A House of Dynamite” per la sua rappresentazione della politica nucleare e delle misure estreme che le persone devono adottare per prevenire i conflitti. Anche gli elementi visivi delle narrazioni stabiliscono una connessione spirituale tra loro.

2 The Peacemaker (1997) “The Peacemaker” tratta delle conseguenze di un incidente in Russia, dove due treni si scontrano. Tuttavia, si scopre che uno dei treni trasportava un carico nucleare, il che porta al disastro. L’evento provoca il caos globale, poiché le ricadute di un incidente nucleare potrebbero essere mortali. Questo porta la crisi alla mente della dottoressa Julia Kelly (Nicole Kidman), esperta nucleare della Casa Bianca, e del colonnello Thomas Devoe (George Clooney), ufficiale dell’intelligence delle operazioni speciali, entrambi convinti che l’incidente sia stato causato deliberatamente da qualcuno di pericoloso. Per arrivare alla verità e prevenire ulteriori problemi a livello internazionale, i due devono attraversare l’Europa e l’America in questo thriller politico d’azione. Basato sul libro “One Point Safe” di Andrew e Leslie Cockburn, il film esplora le minacce di una guerra nucleare. Le difficoltà della diplomazia, la minaccia di un conflitto e la presenza di personaggi ossessionati che cercano di portare a termine la loro missione collegano il film diretto da Mimi Leder a “A House of Dynamite” e ai suoi personaggi.