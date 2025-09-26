HomeCinema News2025

Leonardo DiCaprio spiega l’importanza del box office per Una battaglia dopo l’altra

Di Gianmaria Cataldo

Una battaglia dopo l'altra film 2025

Leonardo DiCaprio ritiene che il successo al botteghino di Una battaglia dopo l’altra (qui la nostra recensione) rappresenti un evento “molto importante” per Hollywood. Il film, diretto da Paul Thomas Anderson, segue le vicende dell’ex rivoluzionario interpretato da DiCaprio che tenta di salvare sua figlia dopo che è stata rapita da un vecchio nemico. Nel cast figurano anche Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Regina Hall, Chase Infiniti e Sean Penn.

Il film ha suscitato grande interesse, ottenendo un punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes ed è considerato uno dei principali candidati agli Oscar. Il film dovrebbe anche avere un ottimo esordio al botteghino, probabilmente il migliore di tutti i film di Paul Thomas Anderson fino ad oggi. Tuttavia, in una chiacchierata con Variety, DiCaprio ha spiegato perché ritiene che il successo al botteghino di Una battaglia dopo l’altra abbia un peso leggermente maggiore del solito.

Voglio dire, Paul ha girato questo film in Vista Vision, con telecamere che sono state usate raramente dai primi anni ’60. Vuole che le persone vivano un’esperienza coinvolgente e realizzare un film d’azione inaspettato, tangibile, realistico e probabilmente molto diverso da quelli a cui siamo abituati. In questo senso, il box office è molto importante”. DiCaprio ha aggiunto nell’intervista che Una battaglia dopo l’altra è “realizzato in modo unico e specializzato” per l’esperienza cinematografica e che spera che “le persone vadano al cinema e lo vedano nel modo in cui è stato concepito”.

LEGGI ANCHE: Una battaglia dopo l’altra, spiegazione del finale: cosa significa davvero il film di PTA e Leonardo DiCaprio?

Cosa significano i commenti di DiCaprio sul botteghino per Una battaglia dopo l’altra

DiCaprio ha ragione quando dice che Una battaglia dopo l’altra è diverso dai soliti film prodotti dagli studios che vengono distribuiti nelle sale cinematografiche. Si tratta di una storia originale rivolta agli adulti, non di un sequel o di un prodotto basato su un marchio che mira al pubblico più ampio possibile. Se a questo aggiungiamo il fatto che il film ha il budget più alto di qualsiasi altro film di Anderson fino ad oggi – stimato in 130 milioni di dollari nella fascia bassa, secondo Variety.

Ciò significa che dovrà superare di gran lunga il film di Anderson che ha incassato di più in passato – Il petroliere con 76 milioni di dollari in tutto il mondo – per realizzare un profitto. A suo favore c’è il potere delle star di DiCaprio, che ha aiutato i suoi ultimi due film con registi venerati, Killers of the Flower Moon e C’era una volta a Hollywood, a incassare oltre 150 milioni di dollari al botteghino. Ci sono anche i formati premium che possono aiutare a incrementare gli incassi al botteghino.

Anche se il film sarà proiettato in Vista Vision solo in tre cinema in tutto il mondo, Una battaglia dopo l’altra sarà proiettato anche in formato 70 mm e IMAX, ove disponibile. Tuttavia, Una battaglia dopo l’altra è un nuovo importante tentativo di dimostrare che i film originali rivolti principalmente agli adulti possono essere grandi successi al botteghino, il che significa che i suoi incassi saranno attentamente monitorati e valutati.

