Love Me, Love Me – Cuori Magnetici: svelato il cast del film Prime Video

Prime Video ha svelato il cast del suo nuovo film Original italiano Love Me, Love Me – Cuori Magnetici, tratto dal primo romanzo fenomeno della tetralogia “Love Me, Love Me” di Stefania S. (oltre 21 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad e ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Protagonisti del romance young adult, le cui riprese inizieranno a breve, sono Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci.

Love Me, Love Me – Cuori Magnetici è diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

La trama di Love Me, Love Me – Cuori Magnetici

June si trasferisce in Italia per un nuovo inizio dopo la morte del fratello. Nella sua nuova scuola d’élite, è attratta da James, un pericoloso bullo coinvolto in incontri clandestini di MMA, ma inizia a frequentare il suo migliore amico, Will, il perfetto studente modello. Tuttavia, le apparenze ingannano e June scopre presto che nessuno nella sua scuola è come sembra, ognuno nasconde un segreto. Mentre le tensioni aumentano e le verità nascoste vengono alla luce, June deve decidere a chi appartiene veramente il suo cuore.