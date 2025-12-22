Man of Tomorrow: James Gunn spiega perché Lars Eidinger è il Brainiac perfetto

Sabato è stata diffusa la notizia che James Gunn ha scelto Lars Eidinger per interpretare Brainiac in Man of Tomorrow. La reazione è stata positiva, anche se molti fan della DC non conoscono il lavoro dell’attore tedesco. Gunn ha un occhio attento per il casting, quindi è probabile che Eidinger stupirà tutti nei panni del grande cattivo del sequel di Superman nell’estate del 2027. Tuttavia, alcuni fan hanno comprensibilmente chiesto perché Gunn non abbia scelto un nome più riconoscibile.

Rispondendo alle lodi per la sua decisione di scegliere l’attore giusto per la parte (piuttosto che un nome di prima categoria), Gunn ha detto su Threads: “Non escluderei Chris Pratt, David Corenswet, Dave Bautista, Karen Gillan, Milly Alcock o Daniela Melchior, ecc. da quel gruppo! Tutti loro sono venuti a fare il provino e non erano considerati delle ‘star del cinema’“.

“Sono sempre interessato a scegliere la persona migliore per il ruolo”, ha continuato Gunn, “indipendentemente dal percorso che questo comporta – e spesso il percorso migliore è attraverso i provini”. Sottolineando questo punto, quando gli è stato chiesto quale film o serie TV del passato lo avesse convinto che Eidinger fosse la scelta giusta per Brainiac, il co-CEO della DC Studios ha risposto: “Il suo provino”.

L’attore, dunque, deve aver davvero colpito Gunn con la sua interpretazione di Brainiac, proprio come David Corenswet e Milly Alcock hanno conquistato i ruoli di Superman e Supergirl. Per qualsiasi motivo, buono o cattivo che sia, il casting di nomi famosi chiaramente non è una priorità per la DCU. Il regista di Man of Tomorrow ha già smentito le voci secondo cui Dave Bautista sarebbe stato in lizza per il ruolo di Brainiac, ma che dire di Matt Smith, Claes Bang e Sam Rockwell? “Nessuno di loro ha nemmeno fatto un provino”, ha dichiarato Gunn.

“Non sono nemmeno sicuro che qualcuno di loro abbia fatto un’audizione. Sono tutte cose inventate”. Ora che sappiamo chi interpreterà Brainiac, tutti gli occhi sono puntati su quale interpretazione del cattivo vedremo nella DCU. Come la maggior parte dei personaggi DC, abbiamo visto diverse versioni del personaggio sulle pagine dei fumetti dalla sua introduzione nel 1958, ed è già apparso in progetti live-action come Krypton e Smallville.

“Adoro molti aspetti delle diverse versioni del personaggio”, ha rivelato Gunn, “da quelle di Binder degli anni ’50 a quelle sorprendentemente spaventose di Wolfman, alle versioni animate e fino all’attuale Absolute Brainiac, davvero inquietante e meraviglioso”. Leggendo tra le righe, sembra che Gunn propenda per le versioni più spaventose di questo personaggio, piuttosto che per quella più formidabile e fisicamente imponente introdotta da Geoff Johns e Gary Frank (che è stata la principale fonte di ispirazione per Krypton).

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.