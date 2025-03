Clayface: James Gunn smentisce le voci sul casting di Daniel Radcliffe

Con l’ingresso ufficiale di Clayface nel nuovo DCU, sono ora sempre di più i rumor legati a questo questo atteso progetto. Al momento, sappiamo solo che la sceneggiatura sarà scritta da Mike Flanagan, mentre la regia è affidata a James Watkins. Non si hanno invece ad ora notizie sul casting dei protagonisti. Sono però emersi anche su questo aspetto dei rumor, ma James Gunn è prontamente intervenuto per smentirli. Giovedì, il capo dei DC Studios ha infatti scritto su Threads per negare le voci secondo le quali Daniel Radcliffe (il celebre interprete di Harry Potter) avrebbe assunto il ruolo di supercriminale nel film, la cui prima è prevista per l’11 settembre 2026.

“Come abbiamo confermato l’altro giorno, stiamo chiudendo un accordo con James per la regia”, ha scritto Gunn nel post. “Poiché non abbiamo ancora un regista, non abbiamo nemmeno iniziato il processo di casting. Daniel è fantastico, ma di certo non abbiamo parlato con lui né lo abbiamo preso in considerazione. Quindi questo è falso al 100%”, conclude Gunn. Certo, non è escluso che l’attore possa in futuro essere effettivamente preso in considerazione, ma al momento la sua partecipazione al film non è stata presa in considerazione.

Dopo che Deadline aveva riportato la notizia che Watkins avrebbe dovuto dirigere il film, Gunn e il co-CEO Peter Safran avevano annunciato che le riprese sarebbero iniziate quest’estate. “Clayface non è molto conosciuto come Pinguino o Joker, ma pensiamo che la sua storia sia altrettanto profonda, emozionante e ancora più terrificante”, ha dichiarato Safran. Con le riprese previste da qui a pochi mesi, ci si aspetta che conferme ufficiali sul casting dei protagonisti arriveranno a stretto giro, permettendo così di scoprire chi interpreterà sul grande schermo questo intrigante personaggio.

Cosa sappiamo di Clayface

Si dice che Clayface sia un horror-thriller-tragedia, con il protagonista che non dovrebbe essere ritratto come il noto cattivo che è conosciuto nel canone di Batman. Il personaggio è stato introdotto dalla DC in Detective Comics #40 nel giugno 1940. In origine, era raffigurato come un attore di discreto successo che, dopo essersi dato al crimine, aveva adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Ha un corpo apparentemente fatto di argilla ed è apparso nel corso degli anni in vari film, serie, opere d’animazione, videogiochi e altre forme di media.

In base ai commenti di James Gunn, il film sarà ambientato nel DCU, al contrario del “BatVerse” del regista di The Batman Matt Reeves. “Notizie entusiasmanti da [DC] Studios oggi, poiché [Clayface], una storia del DCU da una sceneggiatura di Mike Flanagan, ha ricevuto UFFICIALMENTE il via libera. Clayface debutterà nel 2026″, ha scritto Gunn. Flanagan aveva espresso il suo interesse per la realizzazione di un film autonomo su Clayface già nel 2021, quando scrisse su Twitter di voler affrontare il film come un “horror/thriller/tragedia”.

Il co-CEO di DC Studios Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, osservando che Clayface sarà effettivamente un film horror sullo stesso filone di La Mosca di David Cronenberg. THR ha recentemente fornito alcuni aggiornamenti interessanti e sembra che il film trarrà anche più di un po’ di ispirazione dal successo di body horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedi, è una storia horror di Hollywood, secondo le nostre fonti, che usa l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per mantenersi giovane e rilevante solo per scoprire che può rimodellare il suo viso e la sua forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”.

Clayface ha un budget dichiarato di 40 milioni di dollari e dovrebbe essere girato in una varietà di località, tra cui Vancouver, Toronto e New Jersey o Atlanta. Alan Tudyk ha recentemente prestato la voce a Clayface nella serie animata Creature Commandos di James Gunn, il che significa che c’è la possibilità che possa anche interpretare il personaggio in un live-action a un certo punto.

Clayface arriverà nelle sale l’11 settembre 2026.