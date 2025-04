Meryl Streep in trattative per interpretare Aslan in Le Cronache di Narnia

La premio Oscar Meryl Streep sarebbe in trattative per interpretare Aslan il Grande Leone nel film su Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig per Netlfix, come riportato da Deadline. Tuttavia, viene riportato che non si sarebbe ancora arrivati alla fase dell’offerta, per cui la conversazione a riguardo sarebbe ancora in una fase preliminare. Nei romanzi, Aslan è il celebre leone parlante che funge da guardiano di Narnia e da guida per i bambini umani. Generalmente rappresentato come un maschio, Aslan è stato creato dall’autore C.S. Lewis come allegoria di Gesù.

Già Nexus Point News aveva riportato il possibilme coinvolgimento di Meryl Streep e ha anche riferito che il film adatterà il sesto romanzo della serie di Narnia, Il nipote del mago, che cronologicamente si svolge per primo nella serie. Il romanzo racconta l’origine di Narnia ed è incentrato su Digory Kirke e Polly Plummer che scoprono il mondo magico grazie alla magia dello zio di Digory. Il sito riporta anche che Aslan sarà una donna nell’adattamento della Gerwig. Questi dettagli sulla trama non sono tuttavia ancora stati confermati ufficialmente.

Nel 2018 Netflix aveva firmato un accordo pluriennale con la The C.S. Lewis Company per poter sviluppare film e serie televisive basati su tutti e sette i romanzi di Narnia. “È meraviglioso sapere che le persone di tutto il mondo non vedono l’ora di vedere di più su Narnia e che i progressi nella tecnologia di produzione e distribuzione ci hanno permesso di far riprendere vita alle avventure di Narnia portandole tutto il mondo“, aveva dichiarato Douglas Gresham, figliastro di Lewis. Ad ora sono stati annunciati solo i due film affidati a Greta Gerwig, ma gli accordi originali prevedono anche una serie televisiva, quindi potrebbe esserci altro in serbo per il futuro.

La Gerwig ha poi sottolineato di aver voluto fare i film di Narnia perché attratta dalla qualità “euforicamente onirica” della scrittura di Lewis. “È legato al folklore e alle storie di fate dell’Inghilterra, ma è una combinazione di tradizioni diverse“, ha detto. “Da bambino, accetti tutto: sei in questa terra di Narnia, ci sono i fauni e poi arriva Babbo Natale. Non ti viene nemmeno in mente che non sia schematico. Mi interessa abbracciare il paradosso dei mondi creati da Lewis, perché è questo che li rende così avvincenti”.

Al momento il progetto è ancora in fase iniziale e i dettagli sono scarsi, ma sembra che il processo di casting sia iniziato per cui nelle prossime settimane potrebbero emergere i primi nomi di attori e attrici ufficialmente unitisi al progetto. Al momento, sono stati riportati unicamente i nomi di Charli XCX, Daniel Craig e Meryl Streep.