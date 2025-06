Milano: grande cinema all’aperto con Estate al Castello Sforzesco e Cineteca di Milano

Nell’ambito dell’Estate al Castello Sforzesco, Cineteca Milano, in collaborazione con Fondazione AEM e Fondazione Banca Popolare di Milano, regala a tutti i milanesi e agli appassionati di cinema un’estate di film belli e imperdibili, con un’offerta alternativa e innovativa rispetto a quella delle classiche arene. Nella magica cornice del cortile del Castello Sforzesco, infatti, sarà possibile vedere in assoluto relax grandi classici e cult che si alterneranno a film divertenti, spiazzanti e a capolavori della Settima Arte. L’appuntamento è fissato dall’1 al 26 agosto, con la rassegna “Tutto il bello del cinema – Agosto al Castello Sforzesco con Cineteca Milano”.

Si tratta di una proposta di 25 lungometraggi che provengono direttamente dall’archivio di Cineteca Milano e che sarà possibile vedere gratuitamente alle ore 21.00 (con proiezione al cinema Arlecchino in caso di pioggia alle 22.30). Ogni proiezione sarà preceduta da un’introduzione a cura degli esperti di Cineteca Milano che presenteranno il film e faranno immergere il pubblico nella storia di questa storica istituzione italiana.

Le proiezioni sono legate anche a un gioco/fedeltà che mette in palio una serie di punti registrati su un’apposita tessera, e che variano a seconda del film, delle tematiche trattate, del genere (solo per citare alcune categorie). Chi completerà la raccolta, avrà la possibilità di aggiudicarsi un coupon di cinque film da utilizzare in autunno al cinema Arlecchino. Un’occasione ulteriore per gli spettatori per venire al Castello, tornare e… vincere.

Siamo convinti che il pubblico non rinuncerà alla possibilità di vedere film pronti a emozionare, suscitare ricordi e nostalgie, facendo passare un paio di ore lontano dallo stress della vita quotidiana.

La rassegna è suddivisa in diverse sezioni. Città nel cinema, propone film che hanno raccontato in modo particolare una città: Milano calibro 9 di Fernando di Leo per Milano; Perfect Days di Wim Wenders per Tokyo; Harry ti presento Sally di Rob Reiner per New York e Il favoloso mondo di Amélie di Jean Pierre Jeunet.

La sezione Castelli di celluloide, vedrà la proiezione di Frankenstein Junior di Mel Brooks; Nosferatu di Robert Eggers; Casper di Brad Silberling ed Edward mani di forbice di Tim Burton.

Venendo alla sezione Film ghiacciati, Cineteca Milano proporrà Snowpiercer di Bong Joon-ho; Revenant di Alejandro G. Iñárritu; Fargo di Joel ed Ethan Coen e The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

Nell’ambito di Imperdibili cult, spazio a Velluto blu di David Lynch; Fight Club di David Fincher; L’odio di Mathieu Kassovitz e 8 e ½ di Federico Fellini.

Cinema vuol dire anche musica e spensieratezza; da qui la sezione Per cantate per ballarecon Dirty Dancing di Emile Ardolino; Mamma mia di Phyllida Lloyd; La La Land di Damien Chazelle e Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen e Gene Kelly.

La sezione E la chiamano estate sarà indimenticabile con Il sorpasso di Dino Risi; Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Vacanze romane di Wylliam Wyler e Sapore di mare di Carlo Vanzina.