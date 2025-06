Tom Hiddleston anticipa lo status di Loki in vista di Avengers: Doomsday: “Ci sarò!”

Tom Hiddleston ha interpretato per la prima volta il Dio dell’Inganno in Thor del 2011, e ha ripreso il ruolo in Captain America: Il Primo Vendicatore, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, What If…? e infine nella sua serie TV Disney+, Loki.

È stata un’avventura incredibile per l’attore britannico e, nonostante abbia ripetutamente lasciato intendere che si sarebbe conclusa con il finale della seconda stagione di Loki, Hiddleston è stato tra gli attori confermati in Avengers: Doomsday.

Il Dio dell’Inganno è ora “Dio Loki”, e probabilmente l’essere più potente dell’intero MCU, dato che alimenta il Multiverso appena ricreato.

Immagino che questo lo renderà un personaggio importante in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, con Kang il Conquistatore fuori dai giochi, è difficile dire come la sua storia si inserirà in ciò che i Fratelli Russo hanno pianificato per il Dottor Destino. Dopotutto, gran parte di Loki era dedicata a presentare Kang e le sue Varianti come la minaccia più terrificante del Multiverso.

Intervenuto al Jimmy Kimmel Live! per discutere di The Life of Chuck, a Tom Hiddleston è stato chiesto dal conduttore se Loki “controlla tutte le linee temporali del Multiverso”. Ha risposto: “Lo controlla ancora… voglio dire, non l’abbiamo visto fare nulla di diverso”.

“Vedi, è qui che finisco le corde, Jimmy. Facciamo sempre questo ballo, io e te. Posso dirti in esclusiva… ci sarò”, continuò Hiddleston. “C’era la grande novità che hanno pubblicato su tutti i nomi sul retro delle sedie, non lo sapevo, ho pensato, ‘Oh, credo di essere nel film’. A dire il vero, sapevo di essere nel film. Ma sono così abituato a non sapere ‘Sono nel film’.”

Doom è destinato a nutrire un interesse personale in Loki, dato che sta mantenendo in vita il Multiverso. Se tutte quelle realtà stanno morendo, però, allora il dittatore latveriano potrebbe voler prendere le capacità dell’Asgardiano e usarle per creare una nuova realtà – “Battleworld” – a sua immagine.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.