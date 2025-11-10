Norimberga con Russell Crowe sulla Seconda Guerra Mondiale ottiene il punteggio più alto mai raggiunto dal pubblico su Rotten Tomatoes

Il nuovo film di Russell Crowe sulla Seconda Guerra Mondiale, Norimberga, sta stabilendo un importante record su Rotten Tomatoes per il vincitore dell’Oscar. L’attore interpreta il suo ruolo più provocatorio, quello del leader del partito nazista tedesco e braccio destro di Adolf Hitler, Hermann Göring. Il film biografico storico ripercorre gli eventi che hanno portato al processo di Norimberga, dove uno psicologo americano, Douglas Kelley (Rami Malek), deve valutare la potente figura per determinare se è idonea a comparire in tribunale.

Ora, secondo Rotten Tomatoes, Nuremberg ottiene un punteggio quasi perfetto del 98% da parte del pubblico, basato su oltre 100 valutazioni verificate. Se questo punteggio dovesse rimanere invariato, sarebbe il film di Crowe più apprezzato dal pubblico generale dopo L.A. Confidential, che ha ottenuto un punteggio del 94%.

Al contrario, il punteggio della critica per il film sulla Seconda Guerra Mondiale è del 68% sulla base di 101 recensioni. Tuttavia, vale la pena notare che quando il film è stato presentato in anteprima al TIFF a settembre, ha debuttato con un punteggio basso del 40%, il che significa che il punteggio di Rotten Tomatoes è migliorato di 28 punti prima della sua uscita.

Nuremberg recensioni sono state contrastanti, ma generalmente positive riguardo all’ultima impresa di Crowe, lodando la rappresentazione degli eventi storici e le interpretazioni del cast. Alcuni hanno sottolineato alcuni problemi relativi al ritmo e alla tonalità. Tuttavia, ciò sembra avere un impatto minimo sul pubblico, che è stato molto più coinvolto dalla potente storia dei processi di Norimberga.

Inoltre, critici e pubblico concordano sul fatto che il protagonista assoluto del film è proprio Crowe nei panni dell’intimidatorio leader nazista. Questo ha portato alcuni esperti a prevedere che Crowe potrebbe diventare un forte candidato all’Oscar come miglior attore, che potrebbe diventare la sua prima nomination all’Academy Award dal 2002 per A Beautiful Mind. Ha vinto un Oscar come miglior attore per Il gladiatore.

Il miglioramento del punteggio su Rotten Tomatoes arriva in un momento perfetto, dato che la stagione dei premi è già iniziata. Anche se Nuremberg non ha ancora ottenuto grandi risultati nel circuito dei premi, la situazione potrebbe cambiare con l’avvicinarsi della stagione dei premi e degli Oscar del 15 marzo 2026.

Nel frattempo, Crowe rimane uno degli attori più impegnati di Hollywood, con almeno quattro film in fase di sviluppo. Billion Dollar Spy, The Beast in Me e Bear Country sono già in post-produzione, mentre sta girando The Weight. Malek ha in programma un altro progetto con The Man I Love, attualmente in fase di riprese.