Orlando Bloom rivela la sua condizione per tornare come Legolas in The Hunt for Gollum

Orlando Bloom ha rivelato la sua unica condizione per tornare a interpretare l’elfo dei boschi Legolas in Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. Sebbene l’ultimo adattamento cinematografico di Peter Jackson delle opere fondamentali di J.R.R. Tolkien sia uscito più di dieci anni fa, la Warner Bros. è pronta a riportare in vita la Terra di Mezzo sul grande schermo. Il risultato è un film che vedrà Andy Serkis sia alla regia che, secondo quanto riferito, nel ruolo di protagonista in uno spin-off della storia originale de Il Signore degli Anelli.

Sebbene non sia ancora stato confermato quando il film sarà ambientato nella linea temporale della Terra di Mezzo, probabilmente avrà luogo vicino a La compagnia dell’anello, con Aragorn e Gandalf alla ricerca di Gollum per impedirgli di rivelare l’ubicazione dell’Unico Anello alle forze di Sauron. Se così fosse, anche altri personaggi e membri del cast familiari potrebbero potenzialmente tornare nella Terra di Mezzo, tra cui Legolas interpretato da Orlando Bloom, un membro fondamentale della compagnia che accompagna Frodo. In un’intervista con MovieWeb, Bloom ha ora rivelato cosa servirebbe per convincerlo a tornare nei panni di Legolas.

“Penso che prima di tutto mi piacerebbe vedere [Legolas] della stessa età che aveva [nella trilogia originale]. Mi piacerebbe vederlo agile, spensierato e guerriero, quindi dovrebbe entrare in gioco l’intelligenza artificiale. E penso che se me lo chiedessero, direi: “Assolutamente sì!”. Sarebbe così divertente tornare in Nuova Zelanda e trascorrere lì tutto il tempo che vorranno. Perché, onestamente, se c’è un posto al mondo in cui vorrei essere in questo momento, è proprio la Nuova Zelanda”.

LEGGI ANCHE: Orlando Bloom afferma che Andy Serkis ha in programma di usare l’AI per ringiovanire gli attori in The Hunt of Gollum

Se il Legolas di Bloom dovesse tornare in Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, non sarebbe la prima volta che il personaggio entra a far parte di una storia della Terra di Mezzo di cui originariamente non faceva parte. Gli adattamenti de Lo Hobbit di Jackson sono noti per essere stati ampliati da un singolo libro a una trilogia epica (ma discutibilmente esagerata), aggiungendo elementi narrativi per soddisfare le esigenze di una narrazione più lunga. Sebbene Legolas non avesse un ruolo nel libro di Tolkien, la sua inclusione nei film aveva senso dal punto di vista tecnico, dato che Bilbo (Martin Freeman) e i Nani viaggiavano verso la Foresta Nera e avevano un sinistro alterco con suo padre, il Re degli Elfi Thranduil (Lee Pace).

Se la storia di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum si svolge davvero in un periodo vicino a quello della trilogia originale, come crediamo e come sembra suggerire Orlando Bloom, allora c’è una possibilità concreta che Legolas torni sul grande schermo. Ringiovanire i personaggi nei film e nelle serie TV utilizzando la CGI e l’intelligenza artificiale non è una novità. Grandi franchise come il Marvel Cinematic Universe e Star Wars hanno utilizzato queste tecniche con vari gradi di successo, così come registi leggendari come Martin Scorsese. L’età di un attore non è più un problema rilevante. La domanda più importante è: la Warner Bros. dovrebbe rivisitare il passato?

Quando si svolgerà Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum?

Il mondo costruito da Tolkien ne Il Signore degli Anelli è vasto e comprensivo, con molte storie lasciate in sospeso attraverso la Prima, la Seconda e la Terza Era. Descrivendo la regia del prossimo film come “un sogno che si avvera“, Andy Serkis ha rivelato che il progetto è quello di raccontare le storie non sfruttate di questo mondo. “Abbiamo iniziato a parlarne circa otto mesi fa“, ha ricordato l’attore. “Dicevano: ‘Andy vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante storie nuove che vogliamo coinvolgere“.

Dato che Gollum incontra la sua fine tra le fiamme del Monte Fato verso la fine de Il ritorno del Re, è lecito aspettarsi che il film si svolgerà prima di quegli eventi, idealmente anche prima che Frodo intraprenda il suo viaggio. Questo suggerisce che personaggi iconici come Aragorn, Boromir, Gandalf e Legolas potrebbero tornare in qualche modo, come suggerisce Serkis. Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia originale, si è detto interessato se la trama è quella giusta, e anche Ian McKellen si è detto pronto a riprendere il personaggio di Gandalf.

LEGGI ANCHE: