Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, il film potrebbe cambiare titolo in futuro

Nella sfera creativa della produzione cinematografica e della narrazione, non c’è nulla di simile a Il Signore degli Anelli. Peter Jackson ha adattato il libro in una trilogia cinematografica rivoluzionaria che, a distanza di decenni, è ancora molto apprezzata. Ora si sta preparando il terreno per un altro ritorno nella Terra di Mezzo, con una trama completamente diversa. Il franchise è destinato a espandersi ulteriormente con un nuovo film Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, che vedrà il ritorno di Andy Serkis nel ruolo che lo ha reso iconico.

Dopo aver interpretato il personaggio nella trilogia originale di Jackson, Serkis si appresta inoltre a dirigere il suo primo film del franchise. Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum vedrà anche il ritorno di Jackson insieme ai suoi partner di scrittura, Fran Walsh e Philippa Boyens. Mentre si stanno mettendo insieme i pezzi per la nuova incursione nella Terra di Mezzo, Serkis, tramite Popverse, ha discusso alcuni dettagli sul prossimo film all’ACE Superhero Comic Con 2024, sottolineando una trama incentrata su Gollum e un possibile cambio di titolo in futuro.

L’attore e regista ha aggiunto anche che i personaggi della trilogia originale potrebbero fare il loro ritorno nel prossimo progetto. “The Hunt for Gollum è un titolo in lavorazione. Potrebbe non chiamarsi così. Sarà il mondo della Terra di Mezzo secondo l’esperienza di Gollum. È ancora presto; sarebbe ingiusto impegnarsi in qualcosa a questo punto. Ma dirò che sarà un’immersione profonda in cui indagheremo il personaggio di Gollum. Potrebbero esserci personaggi che riconosciamo e che potrebbero tornare. Non dirò chi“.

Quando si svolgerà Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum?

Il mondo costruito da Tolkien ne Il Signore degli Anelli è vasto e comprensivo, con molte storie lasciate in sospeso attraverso la Prima, la Seconda e la Terza Era. Descrivendo la regia del prossimo film come “un sogno che si avvera“, Andy Serkis ha rivelato che il progetto è quello di raccontare le storie non sfruttate di questo mondo. “Abbiamo iniziato a parlarne circa otto mesi fa“, ha ricordato l’attore. “Dicevano: ‘Andy vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante storie nuove che vogliamo coinvolgere“.

Dato che Gollum incontra la sua fine tra le fiamme del Monte Fato verso la fine de Il ritorno del Re, è lecito aspettarsi che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum si svolgerà prima di quegli eventi, idealmente anche prima che Frodo intraprenda il suo viaggio. Questo suggerisce che personaggi iconici come Aragorn, Boromir, Gandalf e Legolas potrebbero tornare in qualche modo, come suggerisce Serkis. Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia originale, si è detto interessato se la trama è quella giusta, e anche Ian McKellen si è detto pronto a riprendere il personaggio di Gandalf.