Game Of Thrones, la spiegazione del finale: Re Bran, la morte di Daenerys e tutti i colpi di scena

Il finale di Il trono di spade (Game of Thrones) rimane uno dei più controversi della storia della televisione, con molte discussioni e polemiche su come si sono concluse le otto stagioni. La serie si è conclusa con la distruzione del Trono di Spade, l’abolizione del vecchio sistema di elezione dei re e delle regine, l’elezione di Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) a nuovo re del Westeros e Sansa Stark (Sophie Turner) a regina del Nord come regno indipendente. Nel frattempo, Jon Snow (Kit Harington) viene esiliato oltre la Barriera ancora una volta con i bruti, mentre Arya Stark (Maisie Williams) salpa verso ovest alla ricerca di nuovi orizzonti.

C’erano fantasie su un futuro in cui gli eredi al trono Jon e Daenerys (Emilia Clarke) avrebbero regnato fianco a fianco come re e regina saggi e benevoli, ma questo non si sarebbe adattato alla descrizione del finale come “dolceamaro”. Invece, quasi tutti i personaggi preferiti dai fan sono arrivati alla fine, anche se alcuni in modo controverso. Gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno affrontato una sfida considerevole nel concludere la storia di Game of Thrones in soli sei episodi. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua messa in onda, si discute ancora su cosa sia andato storto nel finale di Game of Thrones e quali aspetti abbiano funzionato bene.

Daenerys muore come suo padre

La caduta di Daenerys e l’esilio di Jon Snow mettono fine alla stirpe dei Targaryen

Il finale di Game of Thrones si ricollega alla storia passata di Westeros in modi interessanti. Game of Thrones può essere iniziato 17 anni dopo la ribellione di Robert, ma la storia della serie è iniziata davvero quando Jaime si è guadagnato il titolo di “Sciacallo del re” pugnalando Aerys II alle spalle dopo che il Re Folle aveva ordinato di bruciare la città con il fuoco greco. Tutti gli eventi della serie sono stati messi in moto da quell’atto: dall’ascesa al Trono di Spade di Robert Baratheon, all’esilio di Daenerys e Viserys a Essos, fino alla conquista del potere dei Lannister a Approdo del Re.

La morte di Daenerys Targaryen ha chiuso il cerchio. Come suo padre, è stata tradita dal suo Primo Cavaliere, un Lannister in entrambi i casi. Tywin Lannister ha guidato il suo esercito a Approdo del Re, mentre Tyrion Lannister ha fatto entrare di nascosto suo fratello nella città. Inoltre, come suo padre, la follia di Daenerys è stata la sua rovina: l’incendio di Approdo del Re (che ha persino innescato le riserve di fuoco greco che Aerys aveva nascosto tanti anni prima) è ciò che alla fine ha portato il popolo ad allontanarsi da lei.

Daenerys è stata uccisa da uno dei suoi alleati più fidati, Jon Snow, che ha approfittato di quella fiducia per avvicinarsi abbastanza da pugnalarla (come Aerys prima di lei). È stata una decisione che non ha necessariamente convinto tutti i fan, soprattutto considerando il percorso incompleto di Daenerys verso il diventare la Regina Pazza.

Poco dopo la morte di Daenerys è avvenuta una simbolica rottura della ruota, quando Drogon ha dato sfogo al suo dolore fondendo il Trono di Spade in una pozza di acciaio fuso. Il trono era stato costruito 300 anni prima dall’antenato di Daenerys, Aegon I, che conquistò Westeros con l’aiuto delle sue sorelle-mogli e si affermò come primo re Targaryen.

Era appropriato che la morte di Daenerys nel finale di Il Trono di Spade segnasse anche la distruzione del Trono di Spade, dato che lei e Jon erano gli ultimi discendenti della stirpe dei Targaryen. La punizione di Jon per il suo omicidio è quella di unirsi nuovamente ai Guardiani della Notte, senza prendere moglie né avere figli. Il regno della famiglia Targaryen era davvero finito.

I figli di Ned governano Westeros (e oltre)

Il finale di Game of Thrones ha visto la rinascita della Casa Stark

Molti pensavano che se Jon avesse ucciso Daenerys, sarebbe stato incoronato re alla fine di Game of Thrones. Invece, è stato fatto prigioniero dagli Immacolati, e sono stati i lord e le lady dei Sette Regni a scegliere un nuovo sovrano, non più vincolato da alcuna regola di discendenza o eredità.

Tyrion suggerì che “Bran lo Spezzato” sarebbe stata la scelta migliore, poiché la sua storia di bambino storpio che intraprende un grande viaggio a nord della Barriera per diventare il Corvo con Tre Occhi era abbastanza potente da convincere la gente a credere in lui come sovrano. Inoltre, in quanto Corvo con Tre Occhi, Bran è il custode di tutte le storie e i ricordi di Westeros.

Sebbene Bran non desiderasse particolarmente diventare re, aveva già capito che quello era il suo destino, e l’assemblea del consiglio di Westeros elesse Bran Stark nuovo sovrano dei Sette Regni. Ora ci sono solo sei (anziché sette) regni sotto il dominio di Bran, poiché la condizione di Sansa per dare il suo voto a Bran era che il Nord rimanesse indipendente, dato che il suo popolo aveva già scelto l’indipendenza quando aveva scelto Robb Stark come re del Nord e Jon Snow come suo successore.

Il Trono di Spade si è concluso con Sansa acclamata Regina del Nord, un evento che era stato preannunciato quando l’attacco di Daenerys a Approdo del Re aveva diviso la mappa nella Fortezza Rossa a metà, separando il Nord dai regni del Sud. Come la morte di Daenerys, questo finale ha chiuso il cerchio della storia.

Avere uno Stark al potere sia nel Nord che nei Sette Regni sembrava proprio un giusto castigo.

La prima stagione di Game of Thrones raccontava la caduta della famiglia Stark: Bran gettato da una finestra, Ned giustiziato, la famiglia Stark massacrata ad Approdo del Re, Sansa fatta prigioniera da un mostro e Arya costretta a fuggire sotto le spoglie di un contadino di nome Arry.

Gli Stark avevano subito una tragedia dopo l’altra, perdendo membri della famiglia e, a un certo punto, vedendo la loro casa ancestrale rasa al suolo. I fan avevano aspettato a lungo per vederli finalmente tornare al potere, quindi avere uno Stark al comando sia nel Nord che nei Sette Regni sembrava una giusta ricompensa.

Jon Snow torna al Nord con l’arrivo della primavera

Jon ha trovato il suo posto tra i bruti

L’ultimo libro della serie Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin si intitolerà A Dream of Spring (Un sogno di primavera), e gli spettatori hanno visto quel sogno sotto forma di una pianta verde che spuntava dalla neve mentre Jon si dirigeva a nord con i Bruti.

Gran parte di Il Trono di Spade era stato incentrato sul peggior e più lungo inverno degli ultimi tempi: i personaggi avevano precedentemente goduto di un’estate durata sette anni e le stagioni tendono a bilanciarsi. Tuttavia, sembrava che la sconfitta del Re della Notte e dei White Walker potesse aver regalato a Westeros il suo inverno più breve di sempre.

Da quando è stata confermata la teoria dei fan “R+L=J”, secondo cui Jon era il figlio di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, si ipotizzava che sarebbe finito sul Trono di Spade, dato che, dopotutto, aveva più diritto di Daenerys. Alcuni fan hanno sostenuto che la rivelazione delle origini di Jon fosse inutile perché non ha mai portato a nulla e lui è finito bandito da Westeros e assegnato ai Guardiani della Notte dopo aver ucciso Daenerys nel finale di Game of Thrones.

Jon Snow non sarebbe mai diventato re e solo poche persone conoscevano la verità su di lui alla fine della serie. Tuttavia, la scoperta che Daenerys aveva un rivale al trono è stata in definitiva una delle cause che l’hanno fatta impazzire, portandola all’omicidio per mano di Jon. Inoltre, il rifiuto definitivo da parte di Westeros del sistema di eredità del trono da parte dei re e delle regine non avrebbe avuto lo stesso peso se non ci fosse stato un re “legittimo” che ha sacrificato il suo diritto di nascita.

Naturalmente, Jon non ha mai voluto diventare re, e il suo ritorno ai Guardiani della Notte ha anche chiuso il cerchio della sua storia, e non solo perché l’avventura di Jon oltre la Barriera di Westeros rispecchia la primissima scena della serie. Nella prima stagione di Il Trono di Spade, tutto ciò che Jon voleva era vestire il nero e difendere la Barriera con i suoi confratelli dei Guardiani della Notte. Durante il suo periodo con i Guardiani della Notte, ha capito che i Bruti non erano il vero nemico e alla fine sia i Guardiani della Notte che il Muro stesso sono crollati.

Tuttavia, come ha osservato Tormund, Jon ha il Nord dentro di sé, e quando si dirige oltre la Barriera si ha la netta sensazione che sia dove dovrebbe essere dopo essersi sentito un estraneo per così tanto tempo. Nonostante abbia lasciato gli Stark rimasti, Jon Snow sembrava finalmente in pace. Inoltre, rimanere a Westeros dopo la fine di Il Trono di Spade gli avrebbe ricordato tutti i traumi che ha subito, compresa la sua decisione di uccidere Daenerys.

L’ultimo dei Lannister guida un nuovo Concilio Ristretto

Tyrion cerca la redenzione come Primo Cavaliere del Re

Il finale di Game of Thrones è iniziato con Tyrion che cercava i suoi fratelli nella rovinata Fortezza Rossa e li trovava morti l’uno nelle braccia dell’altro; il suo piano di fuga per loro era fallito. Questo ha lasciato Tyrion come l’ultimo dei figli di Tywin Lannister e Signore di Castel Granito, e viene nuovamente nominato Primo Cavaliere del Re.

Mentre Grey Worm si opponeva, sostenendo che Tyrion doveva essere punito, Bran ha ribattuto che essere Primo Cavaliere è la sua punizione, poiché dovrà lavorare per riparare i danni causati durante il suo precedente mandato come Primo Cavaliere (e successivamente come Primo Cavaliere della Regina).

Alla fine, Tyrion non aveva le mani pulite, nonostante fosse il migliore dei tre fratelli Lannister. Le sue azioni avevano anche causato molta discordia e doveva rimediare a modo suo. Con Tyrion alla guida, il piccolo consiglio del re Bran era fortunatamente libero da traditori come Littlefinger e Pycelle. Bronn, schietto ma affidabile, divenne Maestro del Conio, Ser Davos fu nominato Maestro delle Navi, Sam Tarly divenne Gran Maestro e Brienne assunse il ruolo di Comandante della Guardia Reale (una posizione che merita giustamente dopo aver servito con tanta lealtà e dignità in tutta la serie Il Trono di Spade).

Sebbene questi personaggi avessero certamente i loro difetti, questo era il miglior piccolo consiglio mai riunito fino a quel momento, anche se mancavano un Maestro dei Sussurri, un Maestro delle Leggi e un Maestro della Guerra. Bran probabilmente non aveva bisogno di un Maestro dei Sussurri e, con un po’ di fortuna, non avrebbe avuto bisogno nemmeno di un Maestro della Guerra dopo la violenza vista nel finale di Il Trono di Spade.

Arya Stark e ciò che c’è a ovest del Westeros

Arya continua ad abbracciare la sua vita avventurosa e a rifiutare le convenzioni sociali

Quando ha lasciato Grande Inverno con Sandor Clegane, Arya ha detto che non aveva alcuna intenzione di tornare a casa da Approdo del Re. Non era la prima volta che Arya rifiutava la sicurezza in favore dell’avventura. Quando Brienne ha cercato di “salvarla” all’inizio di Game of Thrones, Arya ha respinto l’offerta e ha finito per andare a Essos per studiare con gli Uomini senza volto.

Arya è cambiata più di tutti i figli di Stark, tranne forse Bran, e ora che era un’assassina letale e mutaforma che aveva ucciso il Re della Notte con un rapido trucco di mano, era difficile immaginarla tornare a una vita semplice come Lady di Grande Inverno. Gendry le ha persino offerto una vita come sua moglie, unendo le casate Stark e Baratheon, ma lei ha rifiutato sostenendo di non essere una lady.

Il fatto che Arya sia stata vista per l’ultima volta salpare verso il tramonto alla fine di Game of Thrones ha in realtà implicazioni enormi, poiché potrebbero esserci altri Stark ad aspettarla quando raggiungerà la terraferma. Re Brandon il Costruttore di Navi, un antico antenato della famiglia Stark vissuto migliaia di anni prima dell’inizio della storia di Game of Thrones (secondo i libri), una volta salpò verso ovest attraverso il Mare del Tramonto e non fu mai più visto.

Sebbene fosse possibile che il suo viaggio fosse stato sfortunato, era anche probabile che Arya raggiungesse la terraferma e trovasse dei lontani parenti ad attenderla. Inoltre, il suo viaggio, come quello di Jon, rappresentava una speranza per il futuro.

Grey Worm mantiene la promessa fatta a Missandei

Gli Immacolati si dirigono a Naath come protettori o per vivere in pace?

Uno degli eserciti più forti di Game of Thrones, i Non Contaminati avevano fatto molta strada dai soldati schiavi che Daenerys aveva liberato nella seconda stagione di Game of Thrones e rimanevano ferocemente fedeli alla loro regina, ma prima della Grande Battaglia di Winterfell, Grey Worm e Missandei avevano fatto progetti per una vita dopo la guerra.

Dopo aver aiutato Daenerys a conquistare il trono, Grey Worm voleva viaggiare per il mondo e chiese a Missandei se c’era un posto dove lei avrebbe voluto andare. Lei rispose che le sarebbe piaciuto rivedere le spiagge di Naath, l’isola dove era nata, e Grey Worm decise che sarebbe andato con lei.

Sebbene Missandei sia stata giustiziata da Cersei, Grey Worm ha concluso la serie decidendo di realizzare i suoi piani con Missandei, dicendo agli Immacolati che sarebbero andati a Naath. È possibile che Grey Worm continui l’eredità di Daenerys e protegga Naath da ulteriori incursioni dei mercanti di schiavi, in modo che nessun’altra bambina debba vivere la vita che ha vissuto Missandei. O forse Grey Worm e gli Immacolati deporranno finalmente le lance e vivranno una vita semplice come uomini liberi.

Il vero significato del finale di Game of Thrones

Il finale di Game of Thrones ha posto fine alla piaga velenosa delle tradizioni di Westeros

Una cosa che il finale di Game of Thrones è riuscito a ottenere con grande abilità è stata quella di coinvolgere il pubblico nell’idea che esistesse un re o una regina “legittimi” per diritto di nascita, chiarendo al contempo che proprio questa rivendicazione del diritto di nascita era la fonte di tutte le miserie di Westeros.

Ned Stark era ossessionato dal fatto che i figli di Cersei non fossero gli eredi legittimi e, come Jon Arryn, è stato ucciso per proteggere questo segreto. Tutti i fratelli di Gendry sono stati assassinati per eliminare la loro pretesa al trono. Viserys era ossessionato dall’ottenere la sua corona d’oro, arrivando persino a vendere sua sorella per averla, eppure è stata proprio la “corona d’oro” di Viserys a ucciderlo.

Varys una volta disse a Tyrion che “il potere risiede dove gli uomini credono che risieda, né più né meno”.

Inoltre, è stata la convinzione di Daenerys di avere diritto al trono di Westeros e il suo destino di “liberare” il suo popolo che l’ha portata via da Essos, dove aveva un diritto alla leadership guadagnato piuttosto che ereditato. Sebbene Tyrion abbia definito il massacro degli “uomini malvagi” da parte di Daenerys come un segnale di avvertimento sulla strada che la porterà a diventare la Regina Pazza, Daenerys era amata dal popolo della Baia degli Schiavisti, e solo dopo essere arrivata a Westeros e averlo trovato freddo e ostile ha davvero iniziato la sua spirale verso la follia.

Stranamente, anche Drogon sembrava rendersene conto, puntando il suo fuoco contro il Trono di Spade piuttosto che contro Jon, come se riconoscesse l’influenza corruttrice del suo potere. Mentre era prigioniero di Daenerys, Tyrion lamentava che Varys avesse avuto ragione, andando oltre la semplice consapevolezza di Varys che Daenerys sarebbe stata una regina pericolosa. Varys una volta disse a Tyrion che “il potere risiede dove gli uomini credono che risieda, né più né meno”.

Il Trono di Spade era in fin dei conti solo una scomoda sedia di metallo, e il sangue dei Targaryen e dei Baratheon era solo sangue. Queste cose avevano potere solo perché la gente credeva che lo avessero. Quando i lord e le lady di Westeros riuniti non sapevano chi dovesse essere il re, Tyrion fece notare che ora erano loro le persone più potenti di Westeros e che quindi potevano “sceglierne” uno. Il potere risiedeva dove loro decidevano che risiedesse alla fine della storia di Game of Thrones.

Il finale di Game of Thrones fa una dichiarazione su come vediamo la storia

La menzogna che ha dato inizio alla ribellione di Robert getta le basi per il tema delle omissioni della storia

Il finale di Game of Thrones ha anche sollevato un punto interessante sulla storia e su chi l’ha scritta, tornando ancora una volta a qualcosa che Varys disse una volta a Tyrion. Dopo che Tyrion, grazie alla sua rapidità di pensiero e alla sua strategia, salvò Approdo del Re durante la Battaglia delle Acque Nere, rimanendo gravemente ferito, Varys gli disse esplicitamente: “I libri di storia non parleranno di te”.

E infatti, quando Sam ha presentato il tomo finito, A Song of Ice and Fire, e Tyrion ha chiesto con impazienza come fosse stato descritto nel racconto delle guerre successive al regno di Robert Baratheon, Sam ha ammesso che Tyrion non era nemmeno menzionato.

Oltre ad essere divertente (e appropriato, considerando che Tyrion ha trascorso tutta la sua vita senza essere apprezzato), questo ha anche cristallizzato un tema che era stato presentato nelle ultime otto stagioni di Il Trono di Spade: che la storia era più un raccontare storie che la verità. Dopotutto, molti fan avevano sostenuto che la storia di Arya era molto più interessante di quella di Bran, ma lei sarebbe stata probabilmente dimenticata dai libri di storia mentre lui avrebbe regnato come “Bran lo Spezzato”.

Jaime si lamentava di aver ricevuto il marchio infamante di “Sciacallo del re” e di essere considerato un codardo e un traditore che aveva pugnalato alle spalle il proprio re, ma i libri di storia non riportavano il fatto che aveva ucciso Aerys per impedire che Approdo del Re venisse bruciata. D’altra parte, forse i libri di storia ricorderanno questo fatto ora che Brienne ha contribuito a scriverli.

Come il prequel di Game of Thrones sta influenzando il finale

Personaggi come Daenerys Targaryen e Jon Snow hanno più spazio

Il prequel di Game of Thrones, intitolato House of the Dragon, è stato lanciato su HBO Max nell’agosto del 2022 e la prima stagione ha influenzato in modo significativo la struttura del finale di GoT. House of the Dragon è ambientato 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones e segue il regno della famiglia Targaryen.

La serie TV è tratta dal libro di George R.R. Martin del 2018, Fire & Blood. Inizio della fine per la casata dei Targaryen, Fire and Blood racconta la storia della guerra civile dei Targaryen, o “Danza dei Draghi”, come è conosciuta nell’universo della serie. Sebbene il nuovo spin-off di Game of Thrones fosse una prospettiva entusiasmante, la trama aggiunge sicuramente nuovi livelli al finale di Game of Thrones.

La serie prequel House of the Dragon cambia il finale di Game of Thrones in tre modi fondamentali. In primo luogo, la morte di Daenerys diventerà ancora più tragica. Solo nell’ultima stagione sono state messe in discussione le sue capacità di leader, ma lei era partita praticamente da zero, iniziando come sposa del leader dei Dothraki Khal Drogo e facendosi strada nella società. Daenerys era riuscita a portare dalla sua parte un formidabile esercito di popoli e tribù.

Tutto è cambiato quando è precipitata rapidamente nella “regina pazza”. Come se la sua storia non fosse già abbastanza sconvolgente, è morta per mano del suo amante, Jon Snow. Sebbene la storia di House of the Dragon si svolga 200 anni prima degli eventi di GoT, essa evidenzia e sottolinea la natura instabile dei Targaryen, che ricorda quella di Daemon Targaryen, il quale ha causato l’improvviso spargimento di sangue di Daenerys e la fine della loro regale stirpe.

House of the Dragon inquadra l’esilio di Jon Snow contro il potere che sta perdendo. Aegon Targaryen sceglie di vivere con i bruti piuttosto che essere decapitato per aver assassinato la sua amante. Non si sa se avrà mai figli per continuare la stirpe dei Targaryen, ma è improbabile: è tornato al punto di partenza.

Infine, House of the Dragon migliora il finale di Game of Thrones mostrando il passaggio del potere dalla Casa Targaryen alla Casa Stark (tramite la Casa Baratheon), rispecchiando il suo predecessore. Posiziona l’incoronazione di Bran come una ripetizione della storia, ma con lezioni democratiche apprese. L’avvento della serie prequel incentrata sulla guerra civile dei Targaryen ha reso le cose ancora più cupe per i Targaryen, mostrando tutta la gloria di una dinastia che gli spettatori sanno finire nel massacro di innocenti con i verdi e i neri.

Il finale di Game of Thrones non ha reso giustizia alla serie

I libri rimanenti di George R.R. Martin e gli spin-off di GOT potranno riscattare il finale?

Il finale di Game of Thrones è ampiamente odiato, perché privilegia la sorpresa rispetto alla motivazione dei personaggi, dato che l’intera serie era stata costruita per vedere Daenerys Targaryen salire al trono e poi, con una svolta inaspettata, è stato dato a Bran Stark alla fine. La spirale discendente di Daenerys è stata affrettata e gestita male, e il rapido passaggio a Bran è stato molto più confuso rispetto ai climax delle altre stagioni. L’ottava stagione di Game of Thrones dipinge un quadro completamente diverso rispetto alle stagioni precedenti, poiché i rapidi cambiamenti hanno tradito il ritmo deliberato e i dialoghi sontuosi delle stagioni precedenti.

Si spera che la serie di libri di George R.R. Martin prenda una direzione diversa, in modo che il materiale originale possa ricevere il finale che merita, e che House of the Dragon almeno fornisca maggiore profondità e sfumature alla conclusione deludente. I fan continueranno senza dubbio ad analizzare il significato del finale di Game of Thrones per molti anni a venire, e ci sono ancora i libri di Martin che aggiungeranno ulteriore contesto e storia alla fase finale del viaggio (ammesso che vengano mai pubblicati).

Per molti dei personaggi che i fan hanno imparato a conoscere e ad amare nel corso degli anni, questo è tanto un nuovo inizio quanto una fine. House of the Dragon ha ricevuto il potere di cambiare e migliorare il finale di Game of Thrones, quindi la serie potrebbe ritrovare il suo posto nel cuore degli spettatori, e questo è solo uno dei cinque spin-off di Game of Thrones attualmente in fase di sviluppo.

Ci saranno degli spin-off dopo la fine di Game of Thrones?

Jon Snow è solo uno dei personaggi che i fan vogliono vedere in una storia post-finale

Jon Snow in Game of Thrones interpretato da Kit Harrington

La popolarità della serie televisiva Game of Thrones e il fatto che George R.R. Martin abbia ancora molto da raccontare nel suo materiale originale rendono inevitabile la realizzazione di spin-off. Si parlava di potenziali spin-off già prima della fine di Game of Thrones. House of the Dragon è solo il primo, ma si tratta di un prequel ambientato molto prima degli eventi della serie. Sono previsti diversi spin-off di Game of Thrones, tutti ambientati prima degli eventi della serie originale.

10.000 navi, la storia della principessa Nymeria, ad esempio, è ambientata migliaia di anni prima della fine di Il Trono di Spade. The Sea Snake, un potenziale spin-off in discussione, è ambientato più o meno nello stesso periodo di House of the Dragon. L’unico spin-off che doveva essere ambientato dopo la fine di Il Trono di Spade era la serie incentrata su Jon Snow.

Sebbene quella serie avrebbe fornito un contesto su come fosse Westeros sotto il regno di Re Bran e su come Jon affrontasse la vita oltre la Barriera, lo spin-off è stato cancellato, lasciando un mistero sul seguito di Game of Thrones.

George R.R. Martin probabilmente aveva in mente un finale diverso

I libri stanno prendendo una strada diversa per arrivare alla fine

Nonostante la delusione per il finale di Game of Thrones, ci sono ancora molti fan che attendono con impazienza di leggere il resto dei libri della serie di George R. R. Martin. Questo perché, vista la differenza tra la storia di Martin alla fine del suo quinto libro, A Dance with Dragons, sembra chiaro che il finale della storia sarà molto diverso da quello visto nella serie.

Martin potrebbe anche concludere la sua storia con Bran come re e Jon che uccide Daenerys, ma avrà molto più tempo per sviluppare queste trame.

È vero che Martin ha rivelato il percorso della sua storia ai creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, per far loro sapere quale direzione prendere una volta esaurito il materiale dei libri. Tuttavia, Martin ha probabilmente rivelato i punti salienti della trama, ma il percorso che i personaggi seguiranno per arrivarci sarà sicuramente molto diverso. Martin potrebbe anche concludere la sua storia con Bran come re e Jon che uccide Daenerys, ma avrà molto più tempo per sviluppare queste trame.

Martin ha anche interessi diversi nelle sue storie rispetto a quelli esplorati nella serie. Gli piace esplorare le profezie di Westeros, qualcosa che non è stato discusso nella serie. Il popolare “valonqar” è la presunta profezia secondo cui Cersei sarà uccisa dal fratello minore, il che la rende timorosa nei confronti di Tyrion, ma molti pensano che si riferisca invece a Jaime. Anche la profezia del “Principe Promesso” è una parte importante del libro, il che suggerisce che Martin non permetterà a Jon Snow di avere un ruolo così passivo nel finale.

La trama attuale dei libri di Martin suggerisce anche alcune grandi differenze su ciò che accadrà in seguito. Il Nord sta tramando una brutale vendetta contro la Casa Frey e la Casa Bolton, Dorne ha elaborato un piano per vendicarsi dei Lannister ed Euron Greyjoy potrebbe avere un modo per controllare i draghi. Anche se il finale dei libri potrebbe essere simile, offrirà un’esperienza completamente nuova ai fan delusi di Game of Thrones.