Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCU

Thunderbolts* ha appena raggiunto un traguardo impressionante nel Marvel Cinematic Universe. Thunderbolts* vanta un cast stellare, che riunisce antieroi di diversi film e serie TV dell’MCU, molti dei quali si incontrano per la prima volta. Poiché la saga Multiverse ha peccato di interazioni tra i personaggi e progetti di squadra, senza alcun film degli Avengers finora, Thunderbolts* (la nostra recensione) arriva come una boccata d’aria fresca, che ha fatto aumentare l’entusiasmo per il film. Prima che il prossimo film MCU arrivi nei cinema, i fan possono ora farsi un’idea concreta di come Thunderbolts* se la cava attraverso le prime recensioni.

Su Rotten Tomatoes, Marvel Studios’ Thunderbolts* ha debuttato con il 95%, il secondo punteggio più alto mai ottenuto dal MCU. Solo Black Panther, con il 96%, lo supera. Tuttavia, con l’arrivo di altre recensioni, il punteggio della critica del film MCU del 2025 potrebbe scendere, poiché i numeri tendono a fluttuare nella settimana di uscita. Nel complesso, la saga del Multiverso ha diviso il pubblico, con film come Spider-Man: No Way Home e Deadpool & Wolverine acclamati universalmente, mentre altri come Eternals e Captain America: Brave New World hanno faticato a decollare. La storia emozionante di Thunderbolts* sembra aver colpito i critici, il che è incoraggiante per le sue possibilità al botteghino.

Cosa significa il punteggio di Thunderbolts* su RT

La Marvel Studios sembra aver trovato il successo di cui aveva bisogno

Il punteggio di Thunderbolts* su Rotten Tomatoes è impressionante se paragonato a quello dell’MCU nel suo complesso, ma lo è ancora di più se si considera la saga Multiverse. Dato che questo periodo del franchise è stato controverso, portando a diversi punteggi negativi da parte della critica per i film dell’MCU, la Marvel aveva bisogno che il suo nuovo film corale fosse un grande successo. Considerando le reazioni positive della critica, è facile immaginare che Thunderbolts* possa suscitare lo stesso tipo di reazione da parte dei fan, diventando il successo al botteghino che deve essere.

La maggior parte del cast di Thunderbolts* riprenderà presto i propri ruoli in Avengers: Doomsday. Con la Marvel che ha deciso di puntare su Doctor Doom dopo aver licenziato l’attore Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore, tutto il lavoro fatto per renderlo il cattivo principale della saga del Multiverso è andato sprecato. L’attesa per i prossimi due film degli Avengers non è stata perfetta come lo era stata per Infinity War e Endgame nella saga dell’Infinito dell’MCU. Dato che introduce una nuova squadra che sarà fondamentale per Avengers: Doomsday, il fatto che le recensioni di Thunderbolts* siano così positive è di buon auspicio per il film del 2026.