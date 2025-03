Pierce Brosnan su un possibile ritorno come James Bond: “Come potrei non essere interessato?”

James Bond fa ormai parte del panorama culturale da oltre 60 anni. Sean Connery è stato il primo attore a vestire i panni dell’iconica spia britannica nel film Agente 007 – Licenza di uccidere del 1962, seguito poi da una manciata di altri attori, tra cui George Lazeny, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e, più recentemente, Daniel Craig. Brosnan ha interpretato 007 per un totale di 4 film, debuttando nel ruolo del personaggio in GoldenEye del 1995.

Il suo primo capitolo fu ben accolto dalla critica e fu un successo al botteghino, incassando oltre 356 milioni di dollari in tutto il mondo, un netto miglioramento rispetto ai film di Bond del decennio precedente. Tuttavia, non tutti i successivi film di Brosnan, tra cui Il domani non muore mai (1997), Il mondo non basta (1999) e La morte può attendere (2002), sono stati in grado di raggiungere le stesse vette, e l’ultimo capitolo di Brosnan ha ottenuto recensioni contrastanti.

Pierce Brosnan offre una risposta intrigante al potenziale ritorno di James Bond

Dopo la scarsa accoglienza di La morte può attendere, che è stato comunque un successo finanziario, Brosnan ha lasciato 007 nello specchietto retrovisore nel 2002, e l’attore Daniel Craig ha preso il suo posto con Casino Royale nel 2006. Craig è rimasto nel ruolo per cinque film in totale e ha dato l’addio al personaggio con No Time To Die del 2021. In seguito all’acquisizione del franchise da parte di Amazon, James Bond 26 è confermato e alcuni hanno chiesto che Brosnan riprenda il suo ruolo.

In una recente intervista a GQ, è stato chiesto a Brosnan se fosse al corrente delle richieste di tornare a vestire i panni di un Bond più anziano e se fosse effettivamente disposto a farlo. Sebbene Brosnan, 71 anni, ammetta di essere “interessato” a un ritorno nel franchise, afferma di ritenere che sarebbe meglio lasciare che sia un nuovo attore a sostituirlo.

“Ne ho sentito parlare. Certo, come potrei non essere interessato? Ma ora la situazione è delicata. Penso che sia meglio lasciare che il cane che dorme resti a riposo, davvero. Lo penso anch’io. È un’idea e un concetto piuttosto romantico, ma credo che tutto cambi, tutto crolli. Penso che sia meglio lasciar fare a un altro uomo, davvero. Sangue fresco”.

Cosa significa l’interesse di Brosnan per un James Bond 26

Amazon ha acquisito il distributore di Bond, MGM, nel 2022 e il mese scorso è stato confermato che i produttori di lunga data del franchise, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, hanno ceduto il controllo creativo totale alla società. Sono passati 4 anni da No Time To Die e i rapporti hanno suggerito che Broccoli e Wilson non hanno fatto progressi significativi su un nuovo film, apparentemente non sapendo dove portare il personaggio. Amazon, tuttavia, una volta che l’accordo avrà superato l’approvazione delle autorità di regolamentazione nel corso dell’anno, si muoverà sicuramente in fretta per far decollare un altro film di James Bond, il che significherà ingaggiare un nuovo attore.

Considerando che probabilmente Amazon vorrà che il prossimo Bond si rivolga a un pubblico il più ampio possibile, non è chiaro se Brosnan potrebbe tornare. Il capo di Amazon Jeff Bezos, del resto, ha recentemente pubblicato un sondaggio su X chiedendo ai fan chi volessero come nuovo 007, e Henry Cavill è stata una delle scelte più popolari. Detto questo, dato che Amazon vuole sicuramente creare una sorta di universo cinematografico di Bond con spinoff e show televisivi, è certamente ipotizzabile che Brosnan possa anche apparire in un progetto unico nei panni di uno 007 più anziano.