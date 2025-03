Thunderbolts*: il regista Jake Schreier rivela il film a cui si è ispirato

Il cast di Thunderbolts* del MCU è composto da vari ex cattivi e antieroi che formano la nuova squadra di supereroi del MCU. A differenza delle loro controparti originali dei fumetti, i Thunderbolts del MCU si riuniscono contro la loro volontà grazie a Valentina Allegra de Fontaine. Invece di cercare di sostituire i Vendicatori, i Thunderbolts potrebbero però voler riscattare se stessi e voltare una nuova pagina delle loro storie nel MCU.

In attesa dell’uscita il 30 aprile, il regista Jake Schreier ha rivelato il film a cui si è ispirato per dar vita a questo lungometraggio, che potrebbe fornire un indizio sul suo finale. In un’intervista a Empire, Schreier ha infatti rivelato di essersi ispirato a Toy Story 3 della Pixar per creare le dinamiche di squadra dei Thunderbolts. Schreier cita in particolare l’emozionante sequenza della fornace, che pone tutti i personaggi principali del franchise su un percorso apparentemente certo verso la morte, che tutti abbracciano pacificamente.

Nell’intervista Schreier paragona poi Thunderbolts* a film come Le iene, Ronin e Mission: Impossible – tutti film incentrati su missioni ad alto rischio in cui i protagonisti affrontano una morte certa. “C’era Toy Story 3 lì dentro. Non era incentrato su un genere quanto sulle dinamiche tra i personaggi. Tutti hanno la dinamica di una squadra che viene messa insieme. Quella sequenza [della fornace] funziona così bene perché ci si preoccupa così tanto di questi personaggi. Riusciranno a uscire insieme da quella situazione di morte certa”.

Cosa significa l’ispirazione a Toy Story 3 per il film dei Thunderbolts* della Marvel

In Toy Story 3, Woody e i suoi amici devono lasciare da parte le loro differenze e restare uniti dopo essere stati accidentalmente mandati nella spazzatura. Alla fine, la banda finisce in un inceneritore di rifiuti e uno dopo l’altro si rendono conto che non c’è scampo. Rinunciando a ogni speranza, si tengono per mano e si preparano alla morte mentre scendono lentamente nella fornace. Naturalmente, Woody e compagnia vengono salvati dai giocattoli alieni di Andy, ma la scena della fornace di Toy Story 3 rimane una delle scene più emozionanti mai realizzate dalla Pixar.

Come i giocattoli di Andy nei film di Toy Story, la squadra dei Thunderbolts del MCU è composta da una varietà di personaggi con origini molto diverse. Nonostante le loro differenze, i Thunderbolts potrebbero imparare a rimanere uniti nella buona e nella cattiva sorte. E proprio come Woody e i suoi amici in Toy Story 3, i Thunderbolts del MCU potrebbero creare legami così forti da affrontare insieme una morte imminente, come una famiglia.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 30 aprile 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.