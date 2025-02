Robert Pattinson rivela quando cominceranno le riprese di The Batman – Parte II

The Batman è uscito nel 2022 e, quando The Batman – Parte II arriverà nei cinema, saranno passati circa cinque anni e mezzo da quando abbiamo incontrato per la prima volta il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson.

È una lunga attesa per un sequel e il film avrà anche la concorrenza di qualsiasi cosa i DC Studios inventino per il Batman del DCU (che potrebbe o meno debuttare in Clayface il prossimo settembre). Dopo numerosi ritardi, The Batman – Parte II sembra prendere forma e Pattinson ha condiviso un aggiornamento sul film in occasione della première di Mickey 17 al Festival di Berlino. Alla domanda su quando inizieranno le riprese, l’attore ha detto: “Penso alla fine dell’anno? E so di cosa si tratta ma non posso dirlo a nessuno, ma è molto bello. È molto emozionante”.

Powered by

Robert Pattinson non è l’unico a sapere di cosa parlerà il film. L’attore che interpreta Alfred Pennyworth Andy Serkis ha recentemente stuzzicato gli animi con queste parole: “Ne sono affamato quanto voi. Lui [Matt Reeves] mi ha raccontato la storia di The Batman 2, ed ero così emozionato”.

Nel frattempo, la star di The Penguin Colin Farrell ha condiviso: “Ho firmato per tre film di Batman, ma non sapevo se sarei stato nel secondo film. Matt Reeves è uno scrittore brillante e un regista straordinario, e ciò che mi entusiasma di più nel secondo film non è ciò che fa Oz, o in quali situazioni difficili si ritrova, o quali momenti di successo riesce a vivere, ma la sua voce”.

Ricordiamo che The Batman – Parte II è un titolo provvisorio, mentre non si hanno ancora conferme ufficiali sul cast. A parte Robert Pattinson che tornerà nei panni di Bruce Wayne/Batman, dovrebbero tornare anche Andy Serkis come Alfred, Zoë Kravitz, nella tutina di pelle di Selina Kyle, Jeffrey Wright nei panni di Gordon e Colin Farrell che dovrebbe tornare a essere il Pinguino.

Il film arriverà al cinema il 1° ottobre 2027.