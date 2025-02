Dave Bautista ha concluso il suo periodo come Drax, ma ha parlato con i Russo per un nuovo ruolo nel MCU

Dopo Guardiani della Galassia Vol. 3, Dave Bautista ha confermato che il suo percorso con il personaggio di Drax si era concluso. Ciò però non sembra voler dire che si sia stancato del mondo dei cinecomics.

Durante una recente intervista con ComicBook.com, il veterano del MCU ha ribadito questo punto affermando ancora una volta: “Drax è completamente chiuso per me“. Ha aggiunto: “A meno che James Gunn non mi chiami chiedendomi di fare di nuovo qualcosa come Drax, non sarei interessato. Se James mi chiamasse, il che ovviamente non accadrà. Sta andando bene, ha preso una strada diversa [con la DC]”.

Non c’è modo che Gunn torni al MCU in questo decennio, il che significa che il tempo di Dave Bautista come Drax è finito definitivamente. Tuttavia, ha continuato a confermare che “Voglio essere in quel mondo” e ha confermato di aver detto sia a Gunn che ai fratelli Russo che è aperto a interpretare un nuovo personaggio nel DCU o nell’MCU.

“Sono un fan di quel mondo. Sono un fan dei fumetti e di tutto quell’universo”, ha spiegato l’attore. “Marvel, DC, voglio solo esserci. L’ho fatto sapere a James, l’ho fatto sapere ai fratelli Russo. Personalmente, ho parlato con loro, con tutti loro, e ho detto loro: ‘Non escludetemi. Se c’è un personaggio per cui sarei adatto e per cui mi volete, amico, sarei totalmente aperto’. È solo che il personaggio di Drax ha fatto il suo corso”.

Se dal lato MCU non sarebbe tanto complicato trovare un nuovo personaggio per Dave Bautista, dal lato DC, la nave sembra essere salpata su Bane ma, agli occhi di molti fan, sarebbe perfetto per il malvagio Dr. Hugo Strange.

“Quando ho detto che avevo finito, avevo davvero appena concluso il mio viaggio come Drax”, ha detto Bautista lo scorso febbraio durante la promozione di Dune: Parte due. “Ho ancora un rapporto con la Marvel. Ho rivisto Kevin Feige, Lou [D’Esposito] solo due settimane fa. E sanno che sarei disponibile per un ruolo. Amo l’universo, l’universo dei supereroi, lo adoro. Sono un fan.”

“Quindi Marvel o DC, se chiamassero, risponderei al telefono. E se il ruolo avesse senso, ci sarei dentro. Vorrei solo avere l’opportunità di fare un ruolo più importante, un ruolo diverso. Forse un ruolo più profondo,” ha continuato Dave Bautista. “Mi piacerebbe avere l’opportunità di interpretare, come un cattivo minaccioso nell’universo dei supereroi. Sì. Ma mai. Non ho ancora finito. Ma il mio viaggio con Drax è finito.”