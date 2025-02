I Am Married… But! la spiegazione del finale: I-ling e Xue-you hanno divorziato?

Il finale di I Am Married… But!, disponibile su Netflix, ruotava attorno alla rivelazione che I-ling stava in realtà scambiando messaggi con suo marito, Zeng Xue-you, tramite un’app di incontri. I-ling lavorava in un’agenzia pubblicitaria e fu costretta a scaricare l’app per esigenze professionali. Tuttavia, a causa del fallimento della sua vita coniugale—dovuto principalmente alla dipendenza di suo marito dalla madre e al suo eccessivo coinvolgimento nella loro relazione—decise di usare l’app (con lo pseudonimo di “Sunny”) per verificare se esistesse qualcuno più compatibile con lei.

Così si ritrovò abbinata a un uomo di nome “Rain” e i due fecero subito amicizia. Lo show creò alcuni depistaggi utilizzando Liu Wen-chieh, un farmacista incontrato da I-ling, e Zhang Ren-wei, suo amico e compagno di università, per confondere il pubblico sull’identità di Rain. Nel frattempo, Xue-you iniziò a legarsi sempre più alla sua collega, Chen Hsiao-lu, una madre single. Il punto di svolta arrivò quando I-ling scoprì che Xue-you aveva trascorso una notte a casa di Hsiao-lu, inducendola a pensare di dare una possibilità a Rain. Ma quando scoprì che il misterioso amante non era altri che suo marito, si sentì sia sollevata che arrabbiata.

Attenzione: spoiler

Xue-you era Rain

I-ling inizialmente pensò che Xue-you avesse installato l’app Soulmate con l’intento di tradirla, ma lui si difese affermando di averlo fatto solo per conoscerla meglio. I-ling faticava a credergli e si chiedeva come fosse riuscito a trovarla su un’app che abbina gli utenti in base alle loro preferenze personali. Xue-you confessò che, il giorno in cui I-ling era andata con sua madre a un “esorcismo”—perché quest’ultima credeva che rituali non scientifici l’avrebbero convinta ad avere un figlio—lei aveva dimenticato il telefono a casa. Xue-you ne approfittò per dare un’occhiata e scoprire cosa le passasse per la testa.

Da lì, creò un account con il nome “Rain”, basando il suo profilo sui gusti di I-ling e venendo immediatamente abbinato a lei. Ogni volta che “Sunny” si lamentava del suo matrimonio, Xue-you ascoltava e cercava di cambiare di conseguenza.

Dopo un litigio in cui Xue-you non riuscì a dire a sua madre che I-ling voleva vivere da sola, lei se ne andò nel cuore della notte. Xue-you la inseguì, perché sapeva che I-ling soffriva per il fatto che lui non avesse mai fatto nulla per riconquistarla dopo il matrimonio. Alla fine, pur volendo restare con sua madre, capì le esigenze della moglie e accettò di trasferirsi una volta saldato un prestito che aveva con suo zio.

Quando “Sunny” disse a “Rain” che voleva dei figli—nonostante in passato avesse dichiarato il contrario—Xue-you la rassicurò che sarebbe stata una madre fantastica e che avrebbe condiviso ogni responsabilità. La domanda chiave, però, rimaneva: I-ling voleva davvero lasciare Xue-you e provare con “Rain”? Lei ammise che aveva deciso di incontrare Rain solo dopo aver scoperto che era Xue-you. Anche lei, infatti, aveva controllato il suo telefono, scoprendo la verità. Tuttavia, prima che potessero risolvere il loro conflitto, restava un ultimo nodo da sciogliere: la relazione di Xue-you con Hsiao-lu.

Xue-you ha rifiutato le avances di Hsiao-lu

Dal punto di vista di I-ling, i gesti di Xue-you—come accompagnare Hsiao-lu e suo figlio a casa dopo una festa, avere il profumo di Hsiao-lu sui vestiti e passare la notte da lei—sembravano sospetti. Xue-you chiarì i primi due punti, ma rimase evasivo sull’ultimo.

A quel punto, I-ling capì che nella vita reale Xue-you non era sicuro di sé come lo era stato nei panni di “Rain”. Perciò decise di uscire dalla stanza e scrivergli come “Sunny”. Questo spinse Xue-you ad aprirsi: confessò che, quella notte, aveva scoperto che Hsiao-lu provava dei sentimenti per lui, ma che li stava reprimendo perché sapeva che era sposato. Lui, a sua volta, non voleva illuderla né perdere la loro amicizia.

Nonostante fosse ubriaco, Xue-you andò a casa di Hsiao-lu e le disse che meritava di meglio. Poi, mentre si metteva le scarpe per andarsene, cadde, perse conoscenza e dormì lì. Hsiao-lu, nel frattempo, si promise di lasciarlo andare e aprirsi a nuove possibilità.

I-ling non ha divorziato da Xue-you

Durante la loro conversazione, Xue-you confessò che l’unica donna che amava era I-ling. Lei, toccata dalla sincerità del marito, decise di affrontare il problema della comunicazione nel loro matrimonio. Alla fine della serie, Xue-you le chiese cosa l’avesse spinta a sposarlo.

I-ling gli ricordò la prima notte che trascorsero insieme: era così immersa nel lavoro che si dimenticò della sua presenza. Xue-you, senza disturbarla, uscì di casa per svuotare la spazzatura, comprare carta igienica e assorbenti—tutte cose che lei si era lamentata di aver finito. Questo gesto colpì così tanto I-ling da convincerla che era l’uomo giusto per lei.

Quel ricordo la riportò anche al loro primo incontro: I-ling si era scontrata con Xue-you in un giorno di sole, da cui il suo alias “Sunny”. Più tardi, quando si rividero, iniziò a piovere—da qui il nome “Rain” scelto da Xue-you. Questo simbolismo rafforzava l’idea che fossero destinati a stare insieme.

Pur avendo pensato molte volte al divorzio a causa dell’immaturità del marito, I-ling riconobbe anche le sue qualità positive. Decise così di dargli una seconda possibilità, lavorando entrambi per migliorare il loro rapporto invece di cercare “pascoli più verdi”.

La madre di Xue-you cambiò idea

Mentre Xue-you e I-ling pedalavano per la città, si vedeva la madre di Xue-you posare un opuscolo di complessi residenziali sul tavolo della cucina, segno che era finalmente pronta a lasciare che suo figlio costruisse una vita con sua moglie.

Per anni, la madre di Xue-you disprezzò I-ling perché non le dava nipoti e riteneva che il problema fosse solo di sua nuora. La situazione peggiorò quando convinse il figlio a portare I-ling in una clinica per la fertilità. Quando scoprirono che il problema era in realtà di Xue-you, decisero di mentire alla madre per evitarle il dolore della verità.

Questo si ritorse contro di loro, perché la donna e i suoi parenti sottoposero I-ling a pressioni insostenibili per concepire un figlio. Alla fine, Xue-you decise di dirle la verità. Questo la spinse a realizzare il danno che aveva causato e a capire che non aveva il diritto di controllare la vita di suo figlio e sua nuora.

Con questo atto di maturità, lasciò che i due costruissero il loro amore su basi più solide, in una casa tutta loro.