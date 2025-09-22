Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Greta Lee offre un aggiornamento sul film

Dopo che la sua uscita è stata rinviata più volte, la produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è ora ben avviata, secondo quanto riferito da uno dei suoi protagonisti. L’attesissimo sequel riprenderà dal finale sospeso di Across the Spider-Verse, che ha visto Miles Morales/Spider-Man (Shameik Moore) catturato e bloccato in un universo alternativo. Nel frattempo, Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) e la Spider-Society sono ancora sulle sue tracce.

Beyond the Spider-Verse era originariamente previsto per il 29 marzo 2024, prima di essere rinviato al 4 giugno 2027 e successivamente al 25 giugno 2027. Inoltre, alcuni membri del cast, come Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Woman), hanno già rivelato che gli attori stanno registrando le loro battute.

Ora, un altro attore ha fornito un’idea più concreta di come sta procedendo il film. Parlando con Liam Crowley di Screen Rant per promuovere Tron: Ares, Greta Lee, che doppia Lyla, l’assistente AI di Spider-Man 2099, ha parlato del processo di registrazione: “Adoro far parte di questo progetto e lavorare con i ragazzi… È un mix meraviglioso di tutte le cose che amo. È comico, il mondo è così ricco e la sceneggiatura è ottima. È davvero divertente registrare”.

Parlando di come è stata l’esperienza di lavorare al terzo film, l’attrice ha svelato che: “Abbiamo fatto gran parte del lavoro insieme. Il prossimo lo abbiamo raggruppato con l’ultimo”. Considerando i commenti di Lee, sembra che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse possa essere più avanti nella produzione di quanto si pensasse in precedenza. Considerando che Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse sono stati inizialmente sviluppati come un unico film, non sorprende che Lee abbia già registrato le sue parti per entrambi i film.

Lyla è un personaggio secondario nei film Spider-Verse e il suo ruolo è tale che potrebbe essere meno influenzata dalle riscritture rispetto, ad esempio, a Moore o Steinfeld. Detto questo, è molto probabile che alcuni membri del cast abbiano registrato per entrambi i film contemporaneamente, alcuni siano stati divisi e altri abbiano registrato in un secondo momento. Con la data d’uscita che rimane fissata al 25 giugno 2027, non resta dunque che attendere maggiori informazioni in merito.

Di cosa parlerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Il film affronterà le conseguenze del finale cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più cattiva di se stesso. “Ecco cosa posso promettere, e l’ho detto a proposito del secondo quando eravamo nel mezzo: Phil Lord, Chris Miller, tutti, i produttori di questo film, i registi che porteranno… Quello che hanno fatto nel primo è che tutti i registi sono diventati produttori esecutivi. Quindi continuano ad aggiungersi. Quello che posso promettere è che non si fermeranno finché non sarà eccellente”, ha confermato a ComicBook.com l’attore di Peter B. Parker, Jake Johnson.

“E se questo significa che ci vuole un po’ più di tempo, se questo significa che è ancora più grande, se questo significa che è più lungo – non giocano secondo le regole di nessuno. Lavorano molto duramente. Come attori, siamo sempre scioccati quando ci chiamano per registrare l’ultimo film. Credo che sia stato un mese prima della proiezione, quando non riuscivamo a credere che stessimo ancora registrando. Quindi non hanno intenzione di mollare fino a quando non sarà grandioso e non ho altro che fiducia in loro. Ma per quanto riguarda la possibilità di svelare qualcosa [sulla storia], non posso farlo”.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà al cinema il 25 giugno 2027.