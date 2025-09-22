Avengers: Doomsday: un’immagine rivela in anteprima i costumi dei personaggi Marvel

Avengers: Doomsday, la cui uscita è prevista per dicembre 2026, ha terminato le riprese all’inizio di questa settimana. Il film segnerà l’inizio della fine della Saga del Multiverso dell’universo cinematografico Marvel. Di conseguenza, unirà il cast dei film MCU con quello della vecchia serie di film X-Men. Il film vedrà in particolare il ritorno di Robert Downey Jr., non nei panni di Tony Stark/Iron Man, ma in quelli del malvagio Dottor Destino.

Ora che le riprese sono state completate, sono dunque state rivelate altre immagini della produzione. Ai membri della troupe che hanno lavorato al film sono stati dati dei gadget esclusivi, uno dei quali offre ai fan la migliore anteprima possibile dei personaggi che tornano sullo schermo.

In un post ora cancellato (ma lo si può vedere qui), l’utente Instagram @giponci, che sembra aver lavorato come truccatore in Avengers: Doomsday, ha quindi condiviso un’immagine con le icone di 28 personaggi Marvel presenti nel film. Tra questi: Dottor Destino, Mister Fantastic, Soldato d’Inverno, Yelena Belova, Magneto, Bestia, Ghost, Thor, Donna Invisibile, Black Panther, Red Guardian, Professor X, Ciclope, Falcon, Captain America, La cosa, Shang-Chi, M’Baku, Gambit, Nightcrawler, Sentry, Ant-Man, Torica Umana, Loki, Namor, Mystica, US Agent e Franklin Richards.

Un’altra immagine condivisa dall’utente @EmberOnMain (la si può vedere qui) mostrava anche alcune immagini che sarebbero state scattate sul set del film. Queste immagini mostravano l’aspetto reale di Ciclope interpretato da James Marsden, Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., Black Panther interpretato da Letitia Wright e Magneto interpretato da Ian McKellen.

Mentre non si vede chiaramente il costume di Ciclope, quello di Magneto è in bella mostra, con una combinazione di colori rosso e viola fedele al fumetto. Le foto sembrano essere state scattate durante l’applicazione del trucco o i ritocchi, ma ci sono due immagini di personaggi completamente vestiti con i loro costumi, ovvero Black Panther e Magneto.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).