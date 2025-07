Spider-Man: Brand New Day, alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher

Sono stati rivelati possibili dettagli della trama di Spider-Man: Brand New Day, che a quanto pare gettano un po’ di luce sulla collaborazione tra l’arrampicasi e The Punisher e su come Hulk vi prenderà parte.

Dopo mesi di una raffica apparentemente infinita di indiscrezioni su Spider-Man: Brand New Day, il film sembra finalmente prendere forma. Il Peter Parker di Tom Holland sarà affiancato dal Punisher di Jon Bernthal, mentre tutti gli indizi indicano che Hulk verrà inserito nella storia. Cosa unirà questo esplosivo mix di personaggi resta da vedere, e ci aspettiamo ancora che i Marvel Studios ingaggino almeno uno o due nuovi cattivi con cui Spider-Man dovrà combattere.

Daniel Richtman si è dimostrato una fonte semi-affidabile di informazioni su Spider-Man: Brand New Day, e ora afferma di “aver confermato che almeno una parte del film vedrà Spider-Man e il Punitore allearsi per combattere l’Hulk Selvaggio”.

Spider-Man e il Punitore contro Hulk? Questo è il sogno, e uno scontro che i fan avrebbero solo potuto sognare di vedere sullo schermo dieci anni fa, quando abbiamo iniziato a sentire voci sull’ingresso del lancia-ragnatele nell’MCU.

L’Hulk che diventa “Selvaggio” potrebbe essere di buon auspicio per quello che vedremo dal Gigante di Giada in Avengers: Doomsday. Tuttavia, non saremmo nemmeno sorpresi se tornasse in modalità Smart Hulk, dato che i Russo hanno lavorato così tanto con quella particolare iterazione dell’alter ego più arrabbiato di Bruce Banner.

Tornando a Spider-Man: Brand New Day, nulla lascia intendere che Daredevil si unirà a Spidey e The Punisher. I Marvel Studios devono essere consapevoli di quanto i fan siano ansiosi di vedere l’Uomo Senza Paura in azione, quindi speriamo che Kevin Feige abbia intenzione di sorprenderci.

Ci sono poi anche voci secondo cui il film presenterà una guerra tra bande e che qualcuno scatenerà il Selvaggio Hulk per distrarre o eliminare gli eroi… il che ci ricorda molto Mister Negativo. Staremo a vedere quanto di queste storie che circolano saranno confermate dal film.

Di certo c’è che Spider-Man: Brand New Day condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.

Spider-Man: Brand New Day è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora sono solo rumors il coinvolgimento di Steven Yeun, Charlie Cox e di Mark Ruffalo.

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.