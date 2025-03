Steven Yeun si unisce ad un nuovo film d’animazione su Avatar – La leggenda di Aang

Steven Yeun si è unito al cast del film d’animazione ancora senza titolo di Avatar – La leggenda di Aang della Paramount Pictures e Nickelodeon Movies. Come riportato da Variety, non è ancora chiaro da quale delle Quattro Nazioni possa provenire Yeun, dato che i dettagli sul personaggio sono stati tenuti nascosti. L’attore si aggiunge ai membri del cast già annunciati Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten e Román Zaragoza. Lauren Montgomery è alla regia e William Mata alla co-regia del film, basato sulla serie Avatar – L’ultimo dominatore dell’aria, creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko. L’uscita del film è prevista per il 30 gennaio 2026.

Steven Yeun, dalla TV al cinema

Steven Yeun è stato precedentemente coinvolto in The Legend of Korra, anch’esso parte dell’universo di questo franchise. Ha inoltre doppiato Wan, il primo Avatar. Yeun è divenuto noto in televisione per la serie The Walking Dead, mentre di recente ha ricevuto diverse lodi per la sua interpretazione in Lo scontro.

Candidato all’Oscar per il suo lavoro nel film di Lee Isaac Chung del 2020 Minari, Steven Yeun è attualmente in produzione in Animals di Ben Affleck per Netflix. Recentemente ha terminato la produzione di RIP di Joe Carnahan, in cui recita con Matt Damon e Affleck, sempre per Netflix. Attualmente è protagonista di Mickey 17 di Bong Joon Ho, accanto a Robert Pattinson e Mark Ruffalo.