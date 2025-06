Superman: un toccante tributo a Pa Kent nel nuovo spot

I biglietti per Superman sono stati messi in vendita all’inizio di questa settimana e sembra che i DC Studios stiano facendo il possibile per aumentare la visibilità del primo film del DCU. Ovviamente non è una brutta cosa, e Warner Bros. Discovery sembra appoggiare pienamente il reboot.

Questo fine settimana è la Festa del Papà negli USA e un nuovo promo di Superman celebra l’occasione con un toccante scambio di battute tra Clark Kent e suo padre, Jonathan (Pruitt Taylor Vince). Questo potrebbe essere un momento cruciale del film e potenzialmente si collega a un’importante rivelazione su Jor-El.

Superman probabilmente umanizzerà Kal-El in un modo che altri film recenti con il personaggio non hanno fatto. In quest’ottica, mettere in primo piano il suo rapporto con i genitori adottivi ha molto senso, e sembrano essere una parte fondamentale del viaggio dell’eroe in questo film.

“Nel corso degli anni, le storie che ho raccontato sono diventate più… come dire… meno sfacciate”, ha recentemente dichiarato il regista James Gunn a proposito del suo approccio a Superman. “Volevo raccontare la storia di qualcuno che era veramente buono in un mondo che non apprezza la bontà, in un mondo che prende in giro la gentilezza di base e i valori umani fondamentali”. Ha aggiunto: “Il fatto che possa volare, sollevare edifici e sparare raggi laser dagli occhi era davvero secondario rispetto a chi fosse come persona e a ciò in cui credeva”.

James Gunn sta dicendo tutte le cose giuste e si spera che il film sia all’altezza delle sue promesse. I fan si aspettano che Superman offra l’interpretazione di questo personaggio che aspettavano di rivedere sullo schermo da quando Christopher Reeve indossò per la prima volta il mantello nel 1978.

Guarda l’ultimo promo di Superman nel post Instagram qui sotto.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).