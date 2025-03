Samuel L. Jackson rivela il ruolo inaspettato che Bruce Willis ha avuto per il Nick Fury del MCU

Samuel L. Jackson ha interpretato per la prima volta Nick Fury in Iron Man del 2008, comparendo in una scena post-credit a sorpresa che ha preparato il terreno per The Avengers del 2012. Da allora, il leggendario attore è diventato un pilastro del MCU, apparendo in innumerevoli progetti cinematografici e televisivi per i Marvel Studios.

Gli ultimi anni non hanno regalato le migliori storie di Nick Fury, anche se Jackson rimane al top della sua carriera. Avengers: Doomsday sembra essere la probabile prossima destinazione per l’icona dello schermo, anche se solo il tempo ci dirà per quanto tempo continuerà a interpretare l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D.

Parlando con Vanity Fair per celebrare il 70° compleanno di Bruce Willis, Samuel L. Jackson ha rivelato il consiglio che la sua co-star di Unbreakable e Glass gli ha dato poco dopo aver condiviso lo schermo in Die Hard – Duri a morire. “Mi ha detto, ‘Spero che tu riesca a trovare un personaggio che, quando fai brutti film e non fanno soldi, puoi sempre tornare a questo personaggio che tutti amano'”, ha ricordato Jackson. “Ha detto, ‘Arnold ha Terminator. Sylvester ha Rocky e Rambo. Io ho John McClane.’ E io, ‘Oh, okay.'”

“E non mi è venuto in mente finché non ho ottenuto quel ruolo di Nick Fury – e avevo un contratto di nove film per essere Nick Fury – che, ‘Oh, sto facendo quello che ha detto Bruce. Ora ho questo personaggio'”, ha aggiunto.

Il consiglio di Willis ha dato i suoi frutti alla grande per Samuel L. Jackson. Sfortunatamente, la star di Die Hard si è ritirata dalla recitazione nel 2022 dopo aver ricevuto una diagnosi di afasia. Il disturbo è il risultato di un danno cerebrale e colpisce la capacità di una persona di comunicare; nel caso di Willis, è progredito in demenza frontotemporale.

Nella sua retrospettiva sulla carriera dell’anno scorso, Jackson ha riflettuto sull’ingresso nell’MCU e sul fatto che Nick Fury ha iniziato rapidamente a comparire praticamente ovunque. “Sapevo di avere un contratto per nove film”, ha iniziato. “[Il presidente dei Marvel Studios] Kevin [Feige] ha detto: ‘Ti offriremo un contratto per nove film’. Quanto tempo devi restare in vita per fare nove film? Non è il processo più rapido del mondo”. “Non sapevo che avrebbero fatto nove film in due anni e mezzo”, ha ammesso Jackson. “È una follia! Oh merda, sto esaurendo i miei contratti. Ha funzionato”.

Dopo essere stato messo da parte in film come Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Fury è salito alla ribalta in Secret Invasion e The Marvels, nessuno dei quali è riuscito a colpire nel segno tra fan o critici.