The Batman: il sequel potrebbe essere girato a marzo ma senza Matt Reeves

Ci sono novità in merito all’attesissimo sequel di The Batman della Warner Bros./DC: le riprese del film dovrebbero finalmente iniziare a marzo 2026, ma sembra che ci sia la possibilità che il regista Matt Reeves non torni a dirigere. Reeves non è menzionato nell’ultimo rapporto di Production Weekly.

Potrebbe trattarsi semplicemente di una svista, ma sappiamo che il regista ha dovuto affrontare alcuni problemi personali che potrebbero impedirgli di impegnarsi nel film se lo studio fosse determinato ad andare avanti senza ulteriori ritardi.

Sembra improbabile che la Warner sostituisca Reeves con un altro regista solo per far procedere le cose, a meno che il regista non decida di farsi da parte dando la sua benedizione?

Jeff Sneider ha affrontato la situazione nella puntata di stasera di The Hot Mic e, pur avendo chiarito di non sapere se Reeves sia ancora a bordo o meno, ha detto che “non sarebbe sorpreso” se la prossima volta che vedremo il Cavaliere Oscuro sul grande schermo sarà nel DCU (ipotizza che James Gunn potrebbe essere al lavoro su un nuovo film di Superman/Batman).

Alla fine dell’anno scorso, abbiamo ricevuto la deludente notizia che il film aveva subito un altro ritardo e non sarebbe uscito prima del 1° ottobre 2027. Il co-direttore dei DC Studios, James Gunn, ha affermato che la battuta d’arresto durata quasi un anno era semplicemente dovuta al fatto che la sceneggiatura non era stata completata, ma sembra che il regista abbia ora, come minimo, svelato la trama generale.