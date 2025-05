Jeremy Renner riflette sul suo futuro nel MCU: “Sono sempre pronto a farne parte”

Diversi scooper hanno affermato in più occasioni che la seconda stagione di Hawkeye sarà fortemente ispirata a The Raid, con Clint Barton e Kate Bishop che combatteranno contro Barney Barton, alias Trickshot. Sfortunatamente, Jeremy Renner sembra aver respinto l’idea di un’altra stagione dopo aver rivelato che i Marvel Studios gli hanno offerto la metà di quanto guadagnato per la prima stagione (per quello che sarebbe stato un lungo periodo di riprese di 9 mesi).

A riguardo, Josh Horowitz ha recentemente parlato con Renner – non è chiaro se prima o dopo i suoi commenti sulla retribuzione – e gli ha chiesto di parlare del suo futuro nel MCU. “Penso che sia più la volontà di allontanarsi dalle cose”, ha spiegato l’attore. “La priorità è mia figlia. Non è nemmeno una scelta. Sarò un padre per mia figlia. Se continueranno a girare a Londra o in altri posti, non funzionerà”.

Jeremy Renner ha poi paragonato la situazione a quando ha rinunciato al suo ruolo in Mission: Impossible. Un tempo si parlava di una sua partecipazione fissa nella serie con Tom Cruise, ma la porta si è apparentemente chiusa quando Renner ha detto addio a William Brandt poco dopo Mission: Impossible – Protocollo fantasma.

Horowitz ha poi tirato in ballo le voci su The Raid e Trickshot, spingendo Renner a dire: “Forse qualcosa di vero c’è, non lo so. Ci siamo occupati un po’ della storia e del resto. Tutti erano interessati. Non vorrei dire di no. Penso che ci siano ancora molte idee e che debbano capire molte cose”. “Sono sempre pronto a farne parte”, ha confermato. “È un mondo divertente e mi piace farne parte. Egoisticamente, mi piace la valuta di farlo per quello che significa per i bambini della fondazione che dirigo”.

Alla domanda sui prossimi film dei Vendicatori, Doomsday e Secret Wars, Jeremy Renner ha ammesso che il primo è attualmente in produzione, ma ha fatto finta di niente quando gli è stato chiesto del suo possibile coinvolgimento. Per ora, sembra che Clint si stia ancora godendo un meritato riposo a casa con la sua famiglia. Difficile credere che non faccia neanche un cameo nei due film, per cui non resta che attendere di poter avere maggiori novità sul suo futuro nel franchise.

