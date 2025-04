The Batman – Parte 2: Matt Reeves potrebbe lasciare la regia del film

I ripetuti ritardi nella data di uscita di The Batman – Parte 2 hanno portato temere che il film non si farà mai. Mentre The Batman è stato un successo nel 2022 e The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche quando è stato presentato lo scorso settembre, la Warner Bros. che rinunciato al franchise non sembra essere fuori dal campo delle possibilità. Né il film né la serie TV si sono conclusi con un cliffhanger che necessita di un seguito, e con i DC Studios che stanno cercando di realizzare il proprio film su Batman, intitolato The Brave and the Bold, c’è un conflitto che mette sicuramente a rischio il franchise di The Batman.

All’inizio di questa settimana, ancora una volta si è parlato di un rinvio di The Batman – Parte 2 perché il regista Matt Reeves, o qualcuno a lui vicino, avrebbe problemi di salute. Il regista non ha ancora commentato la notizia e probabilmente non lo farà, dato che si tratta di una questione personale. Intervenendo al podcast The Hot Mic, Jeff Sneider ha però espresso la sua opinione sul fatto che l’ingresso di Robert Pattinson nel cast di Dune: Messiah sia un’indicazione del fatto che il sequel di The Batman stia per subire un altro ritardo nella data di uscita (cosa che era stata ventilata all’inizio di questa settimana).

“Non credo che sia cambiato nulla… non credo che il film sia stato ritardato”, ha condiviso l’insider. “Penso che [Pattinson] stia facendo entrambe le cose. Sì, farà Dune quest’estate… e poi Batman in inverno“. “Quando dicono ‘spostato al 2026’, potrebbe essere come dire ‘Ehi, dovevamo iniziare a dicembre e ora iniziamo a gennaio’? Sì. Tecnicamente potrebbe essere così“, ha continuato Sneider. “Non credo che ci sia stato un grosso ritardo”.

Sebbene il prolifico scooper abbia rifiutato di approfondire cosa stia accadendo nella vita di Reeves, ha espresso la forte convinzione che, se Reeves non sarà in grado di iniziare il lavoro su The Batman – Parte 2 entro la fine del 2025, è probabile che la Warner Bros. vada avanti senza di lui (se questo significhi abbandonare del tutto il film o assumere un nuovo regista non è chiaro). “So che Grace ha detto qualcosa l’altro giorno nel suo show. Credo che abbia detto cose sbagliate. Penso che quella situazione sia ancora irrisolta e per questo le cose sono ancora irrisolte per quanto riguarda The Batman“.

“La metterò in questo modo: Penso che anche se la situazione è ancora irrisolta, direi che se non verrà presa una decisione entro la fine dell’anno – se il film non sarà pronto entro la fine dell’anno – penso che [Reeves] se ne andrà. Penso che sarà un “Ehi, dobbiamo andare avanti”. Sarà molto triste. A questo punto, la gente comprende le circostanze, ma c’è un po’ di frustrazione e si dirà: “Dobbiamo andare avanti, con o senza di te”“. Nel pieno di queste incertezze, non resta dunque che attendere di poter avere comunicazioni ufficiali.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte 2

Come già sottolineato, The Batman – Parte 2 ha dovuto fare i conti con una serie di indiscrezioni sulla produzione. Di recente, James Gunn è dovuto intervenire per smentire le voci secondo cui Boyd Holbrook sarebbe stato scritturato per interpretare Harvey Dent/Due Facce. L’inizio delle riprese del sequel era previsto per il novembre 2023, con un’uscita prevista per l’ottobre 2025. Tuttavia, in seguito agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA del 2023, The Batman – Parte 2 è stato rinviato prima all’ottobre 2026 e poi all’ottobre 2027. Le riprese del sequel inizieranno alla fine del 2025.

Reeves spera che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar.

In un’intervista pubblicata nel settembre 2024, il regista ha dichiarato alla rivista SFX di aver pianificato le riprese nel 2025, poiché stava “finendo la sceneggiatura adesso”. “Colin [Farrell] farà parte del film. Abbiamo condiviso [la sceneggiatura] man mano con la DC e lo studio e loro sono super eccitati”, ha dichiarato Reeves alla rivista. Reeves ha sottolineato che The Penguin, che vede Farrell nel ruolo del cattivo di Gotham City, è il “punto d’ingresso” del sequel di Batman ed è “assolutamente collegato a dove lasciamo le cose nella serie”.

Il regista ha aggiunto che The Batman – Parte 2 “scaverà nella storia epica della corruzione più profonda, e si addentrerà in luoghi che non ha potuto anticipare nel primo. I semi di dove si va a parare sono tutti nel primo film, e si espande in un modo che vi mostrerà aspetti del personaggio che non avete mai visto”. L’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista per il 1 ottobre 2027. Nel cast, ad oggi, vi sono Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell.