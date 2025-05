Fallout – Stagione 2: un video BTS conferma la fine delle riprese

Basato sulla serie di videogiochi di Bethesda, l’adattamento di Fallout di Prime Video segue una giovane donna di nome Lucy (Ella Purnell) che lascia la sicurezza del Vault 33 e si avventura nella pericolosa landa desolata di Los Angeles per trovare suo padre, il supervisore del Vault, Hank (Kyle MacLachlan). Presentata in anteprima nell’aprile del 2024, la prima stagione ha riscosso un enorme successo di critica e commerciale e, nello stesso mese, è stata prontamente rinnovata la seconda stagione, le cui riprese sono iniziate lo scorso dicembre.

Ora la seconda stagione ha ricevuto un emozionante aggiornamento sulla produzione. Su Instagram, l’account ufficiale della serie ha infatti condiviso un video di Walton Goggins che si strappa di dosso il trucco del suo personaggio, il Ghoul, indicando che le riprese sono ufficialmente finite. Di seguito, ecco il video:

Anche l’attrice Ella Purnell ha partecipato ai festeggiamenti, condividendo una foto BTS di lei e Kyle MacLachlan in cui a sua volta annuncia che la seconda stagione di Fallout ha terminato le riprese. L’immagine sembra essere stata scattata nel trailer del trucco ed è stata intitolata “aaaaand that’s a wrap on @falloutonprime Season 2 folks! ”. Qui di seguito, ecco il suo posto:

Quando vedremo Fallout – Stagione 2?

Con le riprese principali ora terminate, la stagione 2 di Fallout può entrare nella fase di post-produzione, dove c’è ancora molto lavoro da fare, tra cui il montaggio e gli effetti visivi. A sua volta, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che Prime Video annunci una data di uscita, mentre la première vera e propria è ancora più lontana. Per fare un confronto, la prima stagione ha iniziato le riprese nel luglio 2022, le ha terminate nel marzo 2023 e ha debuttato su Prime Video solo un anno dopo, nell’aprile 2024. Se la seconda stagione seguirà la stessa tempistica, dovrebbe debuttare intorno alla primavera o all’estate del 2026.

La seconda stagione sembra essere un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia, dal momento che l’inizio delle riprese era previsto per novembre 2024, ma sono iniziate solo all’inizio di dicembre. Mentre la prima stagione è stata girata nel New Jersey, a New York e nello Utah, la seconda si è spostata a Los Angeles per sfruttare un incentivo fiscale di 25 milioni di dollari offerto dalla California e, purtroppo, le riprese si sono dovute interrompere nel gennaio 2025 a causa degli incendi di Los Angeles. Di conseguenza, la seconda stagione si è conclusa a maggio, anziché ad aprile come previsto inizialmente.

Cosa c’è da sapere su Fallout

Prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, Fallout è basata sulla serie di videogiochi di Bethesda Game Studios. La serie è ambientata duecento anni dopo l’apocalisse, quando alcuni gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nel paesaggio infernale irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e vengono sconvolti dalla scoperta di un universo incredibilmente complesso, allegramente strano e altamente violento, oltre che da alcune tremente verità.

La prima stagione si concludeva infatti con la scoperta di Lucy sul ruolo avuto dal padre nell’esplosione atomica che ha cambiato per sempre il mondo, come anche che alcuni pochi eletti di quel periodo sono sopravvissuti fino a quell’orribile presente. Unitasi al Ghoul, in cerca della sua famiglia, i due sono ora diretti verso New Vegas, in cerca di maggiori risposte su quanto accaduto in passato.

La serie è interpretata da Ella Purnell nel ruolo di Lucy, Aaron Moten in quello di Maximus, Walton Goggins nel ruolo del Ghoul e da Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan e Xelia Mendes-Jones.

Fallout ha debuttato nella Top 3 dei titoli più visti di Prime Video e ha ottenuto 16 nomination agli Emmy per la sua prima stagione, tra cui Outstanding Drama Series. Athena Wickham di Kilter Films è anche produttrice esecutiva per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

