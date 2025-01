The Old Guard 2: ecco il video dal backstage con Charlize Theron

In occasione di Next on Netflix 2025, la piattaforma ha diffuso il primo video dal backstage di The Old Guard 2. Eccolo di seguito:

Il film del 2020 è basato sull’omonimo fumetto del 2017 di Greg Rucka e Leandro Fernández. Il primo film è stato un successo a sorpresa, poiché i suoi numeri di spettatori sono stati (all’epoca) tra i 10 lanci originali di maggior successo nella storia della piattaforma. È stato anche recensito favorevolmente dalla critica, ricevendo un indice di gradimento su Rotten Tomatoes dell’80%, con un punteggio medio aggregato di 3,7 su 5.

Powered by

Recentemente, Collider ha incontrato Matthias Schoenaerts, che interpreta Booker nel film. Quando gli è stato chiesto di fornire un aggiornamento sul sequel, Schoenaerts ha dichiarato: “L’abbiamo girato circa un anno e mezzo fa, e credo che stiano raggiungendo l’ultima fase della post-produzione. Per quanto ho capito, credo che ci sia stato un cambio ai piani alti di Netflix. Credo che ci sia un diverso amministratore delegato, e questo porta a riconsiderare il rilascio, il come e il quando, e questo non dipende da me. Non lo so. Ma so che stiamo raggiungendo l’ultima fase della post-produzione, quindi prima o poi arriverà“.

Con un intervallo di tempo così lungo tra un capitolo e l’altro, Netflix deve temere che l’interesse per il sequel si riduca, poiché è acclarato che gli spettatori perdono interesse o dimenticano del tutto che un sequel è in arrivo.

Cosa sappiamo su The Old Guard 2

Per il sequel The Old Guard 2, Uma Thurman e Henry Golding si sono uniti al cast in ruoli non rivelati, mentre Victoria Mahoney ha sostituito Gina Prince-Bythewood alla regia. Greg Rucka ha scritto la sceneggiatura del primo film e del sequel.

Tra i membri del cast che ritornano in The Old Guard 2 ci sono la Charlize Theron nel ruolo di Andromaca di Scizia, KiKi Layne nel ruolo di Nile Freeman, Marwan Kenzari nel ruolo di Yusuf Al-Kaysani, Luca Marinelli nel ruolo di Nicky/Nicolò di Genova, Matthias Schoenaerts nel ruolo di Booker/Sebastian Le Livre, Ngô Thanh Vân nel ruolo di Quynh e Chiwetel Ejiofor nel ruolo di James Copley.