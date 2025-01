Motorvalley: le prime immagini del nuovo progetto Netflix Italia

In occasione della presentazione del palinsesto Netflix 2025, Luca Argentero e Giulia Michelini hanno presentato le prime immagini di Motorvalley, la nuova serie Netflix Italia ambientata nel mondo delle corse automobilistiche. Ecco le immagini dal set:

1 di 4

La trama di Motorvalley

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, giovane rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, un famoso pilota ormai decaduto, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.