Tom Hardy protagonista del prossimo film di Sean Penn

Gianmaria Cataldo

-

Tom Hardy The Revenant Premiere
L'attore Tom Hardy alla prima di Los Angeles di "The Revenant" tenutasi al TCL Chinese Theatre di Hollywood.- Foto di PopularImages

Sean Penn sembra pronto per tornare a concentrarsi sulla regia. L’attore e regista statunitense, due volte vincitore dell’Oscar, ha confermato a Vanity Fair che, dopo il film Una battaglia dopo l’altra, sospenderà temporaneamente la carriera da attore per dedicarsi a un nuovo progetto dietro la macchina da presa. Il film, attualmente senza titolo, sarà il quinto diretto da Penn e vedrà Tom Hardy nel ruolo principale.

Le riprese sono previste per l’estate del prossimo anno, poiché Hardy è attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione di MobLand per Paramount+. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla trama o sugli altri membri del cast, per cui non resta che attendere che sia lo stesso Penn a comunicare di più su questo suo nuovo progetto.

In precedenza Penn ha diretto 3 giorni per la verità, La promessa, Into the Wild e il più recente Una vita in fuga, che lo vede anche recitare accanto a sua figlia. L’attore sembra dunque intenzionato a continuare a sviluppare progetti dietro la macchina da presa, alternando la carriera da regista a quella da attore, seppur con questa pausa annunciata.

Dove abbiamo visto di recente Tom Hardy

Tom Hardy è stato scelto come protagonista per la sua esperienza cinematografica e la capacità di interpretare ruoli complessi. Tra i suoi lavori più noti figurano Bronson, Warrior, Il cavaliere oscuro il ritorno, Locke e Mad Max: Fury Road. Recentemente, Hardy ha ampliato la sua presenza anche in televisione con la serie MobLand, confermando un impegno costante tra cinema e piattaforme streaming. Al cinema, invece, lo abbiamo di recente visto impegnato nella trilogia di Venom, dove ha assunto i panni del protagonista Eddie Brock.

Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
