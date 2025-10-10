Tyler Rake 3: il regista aggiorna sulle riprese e l’uscita del film

Il regista di Tyler Rake 3, Sam Hargrave, fornisce un nuovo aggiornamento sul sequel con Chris Hemsworth, rivelando finalmente quando dovrebbero iniziare le riprese del film. Dopo aver debuttato nel ruolo di Tyler Rake nel film del 2020, la star di Thor ha ripreso il suo ruolo anche per il sequel di Netflix del 2023. Poi, il terzo film è stato successivamente confermato, ma è stato difficile ottenere una tempistica precisa per la sua realizzazione.

Ora, Hargrave ha dichiarato a Collider che il piano è quello di iniziare le riprese di Tyler Rake 3 nel corso del prossimo anno. Tuttavia, non è chiaro esattamente quando nel 2026, poiché il regista afferma che il coinvolgimento di Hemsworth nell’MCU e nel prossimo film degli Avengers complica la programmazione. “Il piano è di iniziare nel 2026. […] Inizieremo le riprese nel 2026 e vedremo come andrà”.

“Molto dipende dal suo programma con Avengers, che ha molte variabili, ma il piano è di girare nel 2026 e presumo che l’uscita sarà nel 2027. Ma, ovviamente, non posso né confermare né smentire ufficialmente queste date!“, ha concluso Hargrave. Se le riprese dovessero iniziare il prossimo anno, l’uscita nel 2027 è probabile, ma il momento specifico in cui il film potrebbe arrivare nel 2027 dipende da quando inizieranno le riprese nel 2026.

Se le riprese non inizieranno prima della fine del 2026, ad esempio, il film probabilmente non arriverà prima della fine del 2027. In primavera, come noto, è stato confermato che Hemsworth riprenderà il ruolo di Thor nel cast di Avengers: Doomsday. Questo ritorno nei panni del supereroe segna la sua ultima apparizione nell’MCU dopo Thor: Love and Thunder nel 2022.

Le riprese di Doomsday sono terminate il mese scorso, ma il modello di produzione Marvel prevede solitamente molte riprese aggiuntive, quindi è possibile che Hemsworth torni sul set all’inizio del prossimo anno per girare altro materiale nei panni di Thor. Le “parti in movimento” a cui si riferisce Hargrave includono probabilmente il tempo necessario per le riprese aggiuntive, così come la promozione obbligatoria del film da parte di Hemsworth prima della sua uscita il 18 dicembre.

L’aggiornamento di Hargrave, in ogni caso, segue un commento dell’attrice Golshifteh Farahani, che nei film interpreta Nik, che sembra aver accennato al fatto che il terzo film potrebbe puntare a un inizio delle riprese nell’aprile 2026. L’attrice non ha però descritto questa finestra temporale come una certezza, e il commento di Hargrave rafforza l’idea che la situazione sia ancora piuttosto fluida. Questo nuovo sviluppo relativo al film sarà sicuramente una buona notizia per molti, vista la risposta positiva a Tyler Rake 2.

Il sequel non ha eguagliato l’originale in termini di audience su Netflix, ma ha ottenuto risultati migliori dalla critica, con un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes e dell’84% su Popcornmeter. Non sono ancora state rivelate sinossi o logline per il terzo capitolo, ma il finale di Tyler Rake 2 fornisce alcuni indizi su come potrebbe svilupparsi la trama, che include un ruolo per il nuovo arrivato Idris Elba. Con le riprese previste per il prossimo anno, nei prossimi mesi potrebbero essere rivelati ulteriori dettagli su Tyler Rake 3.