Avengers: Doomsday, Andrew Garfield risponde alle domande sul suo coinvolgimento

Continuano le domande su chi altro dell’universo cinematografico Marvel apparirà in Avengers: Doomsday nel 2026, e Andrew Garfield è ancora una volta al centro delle speculazioni. In una nuova intervista con GQ, Garfield ha infatti risposto a un fan che gli ha chiesto se lui e il collega Tobey Maguire, anche lui interprete di Spider-Man, torneranno nel prossimo grande evento Marvel. La star britannica ha risposto: “No, inequivocabilmente, cazzo, no!”. I due, come noto, sono apparsi l’ultima volta nel film Spider-Man: No Way Home del 2021.

Tuttavia, in un’intervista con MTV il 7 ottobre 2025, il protagonista di The Amazing Spider-Man ha affrontato la questione di un suo possibile ritorno nell’altro film dedicato agli Avengers: Avengers: Secret Wars. In questo caso Garfield non ha dato una risposta definitiva, né positiva né negativa, e si è limitato a dire al giornale: “Lo scoprirete!”. Il 19 settembre 2025, il cast di Avengers: Doomsday ha ufficialmente concluso le riprese principali, dirette da Anthony e Joe Russo, dopo diversi mesi di lavoro. Non è stata ancora fissata una data per le riprese di Avengers: Secret Wars.

Il cast iniziale di Avengers: Doomsday è stato rivelato il 26 marzo 2025, durante un live streaming a sorpresa della Marvel Studios che ha svelato il ritorno di diversi personaggi della timeline MCU, ma nessuno dei precedenti Spider-Man faceva parte dell’annuncio. Tuttavia, Kevin Feige ha confermato che ci sono altri personaggi che saranno aggiunti al film del 2026. Durante il CinemaCon del 3 aprile 2025, alla presenza di ScreenRant, il presidente della Marvel Studios ha sottolineato che sono in arrivo ulteriori notizie sul cast di Avengers: Doomsday. Non resta che attendere di scoprire se Garfield e Maguire saranno tra le aggiunte.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).