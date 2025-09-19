HomePhotogalleryPeacemaker - Stagione 2 Episodio 5 Easter Eggs: Quel Kaiju è quello...

Peacemaker – Stagione 2 Episodio 5 Easter Eggs: Quel Kaiju è quello di Superman?

Di Redazione

-

0

Tra i numerosi easter egg divertenti e i riferimenti al DCU, l’episodio 5 della seconda stagione di Peacemaker presenta un forte legame con Superman di James Gunn. Mentre la realtà principale del DCU per Peacemaker va in pezzi, con i nemici che si avvicinano da tutte le parti, la dimensione alternativa trovata da Chris Smith sembra sempre più allettante. Nel frattempo, questo nuovo episodio presenta diversi riferimenti e collegamenti significativi.

Nella stagione 2, episodio 4 di Peacemaker, Chris ha trasferito il QUC in una baita, sfuggendo per un soffio all’ARGUS, mentre Rick Flag Sr. ha reclutato Emilia Harcourt. Ora, questo nuovo episodio presenta un confronto diretto con l’ARGUS, una rivelazione soprannaturale per Eagly e una decisione importante. Ecco tutti i più importanti easter egg, riferimenti al DCU, citazioni e curiosità che abbiamo trovato lungo il percorso.

10Il funerale di Rick Flag Jr.

Il funerale di Rick Flag Jr.

Peacemaker stagione 2, episodio 5 si apre con un flashback del funerale di Rick Flag Jr., a cui hanno partecipato sia Emilia Harcourt che Rick Flag Sr. Man mano che il flashback procede, si conferma che il funerale è avvenuto subito dopo gli eventi di The Suicide Squad di James Gunn, ma prima della premiere della stagione 1 di Peacemaker.

9Clown in costume e una stella marina gigante (The Suicide Squad)

Rick Flag Sr. esprime la sua frustrazione e l’assurdità del fatto che, dopo anni di servizio al suo Paese, suo figlio sia morto in missione con “un gruppo di clown in costume e una stella marina gigante. Questo è un riferimento agli eventi di The Suicide Squad e alla grande battaglia della Task Force X a Corto Maltese contro la minaccia cosmica kaiju conosciuta come Starro il Conquistatore.

8“S*** Detail in Evergreen” (Project Butterfly)

Durante il flashback del funerale, Rick Flag Sr. cerca di avvertire Emilia che Amanda Waller ce l’ha con lei, anche se Harcourt lo sa già, poiché lei e John Economos sono già stati assegnati a “un incarico di merda a Evergreen… Project Butterfly. Questo è un riferimento alla scena post-crediti di The Suicide Squad e agli eventi della stagione 1 di Peacemaker in generale.

7Shaft è un complimento

Circondato dagli agenti dell’ARGUS nel parco, Chris Smith si riferisce all’agente Fleury come “Shaft”, il detective privato immaginario a cui il personaggio di Tim Meadows nella DCU assomiglia in qualche modo. Allo stesso modo, Fleury considera il paragone un complimento.

6Confermato lo status di cyborg di Sasha Bordeaux

Confermato lo status di cyborg di Sasha Bordeaux

Mentre si prepara a uccidere Chris Smith con un colpo mortale, l’agente Sasha Bordeaux viene confermata come potenziata ciberneticamente nella stagione 2, episodio 5 di Peacemaker. Più avanti nell’episodio, Economos conferma che Sasha è stata vittima di un incidente aereo e che l’ARGUS le ha salvato la vita con diversi potenziamenti cibernetici. Questo la rende effettivamente un cyborg, proprio come la sua controparte originale della DC Comics.

5Una familiare confusione tra cappello e testa

Dopo aver ricevuto la prima risposta al suo annuncio dell’agenzia investigativa, Leota Adebayo viene chiesta al telefono se indossa un cappello in base alla silhouette dell’annuncio o se ha una testa quadrata, senza rendersi conto che le viene erroneamente proposta una relazione sessuale. A prescindere da ciò, c’è una battuta simile sulla confusione tra testa e cappello in Guardiani della Galassia Vol. 2 con Baby Groot.

4Test dimensionali dell’ARGUS?

Test dimensionali ARGUS_

Dopo aver picchiato Chris Smith, mentre l’ARGUS aveva brevemente arrestato Peacemaker, Rick Flag Sr. viene mostrato mentre legge quelli che sembrano essere appunti di laboratorio riguardanti un esperimento che coinvolge test dimensionali. È possibile che, nonostante tutte le preoccupazioni dell’ARGUS sui pericoli delle fratture dimensionali e degli universi tascabili, stiano cercando di assicurarsi un proprio accesso extradimensionale.

3Prevenire un altro incidente come quello di Metropolis (E uno scopo più grande)

Superman vola

Ancora una volta, Rick Flag Sr. dice all’agente Bordeaux che la priorità dell’ARGUS è prevenire un altro “incidente di Metropolis” come quello visto con l’universo tascabile di Lex Luthor in Superman. Tuttavia, Flag allude anche al desiderio di ottenere il controllo della Camera di Sviluppo Quantistico di Peacemaker per “uno scopo più grande”, suggerendo ulteriormente che Flag potrebbe avere un programma segreto per viaggiare lui stesso in altre realtà.

2“Un monaco cieco sull’Himalaya”

Un monaco cieco sull'Himalaya

Stanco dei soprannomi non politicamente corretti dell’agente Fleury, Judomaster lo avverte che se non la smette, gli “strapperà il c***” usando le abilità che ha imparato da “un monaco cieco sull’Himalaya”.

Sebbene questo riferimento all’addestramento passato di Judomaster non provenga dalle origini reali di Rip Jagger nei fumetti DC Comics, è un classico tropo che abbiamo visto in altre origini di supereroi, come Batman che si allena con Ra’s al Ghul sull’Himalaya o Daredevil che impara a combattere da un guerriero cieco di nome Stick.

1Peacemaker sconfigge il kaiju di Superman

Peacemaker sconfigge il Kaiju di Superman

Infine, uno dei più grandi collegamenti con la DCU arriva proprio alla fine della stagione 2, episodio 5, di Peacemaker.

Avendo deciso di costruirsi una vita permanente nell’altra realtà, Peacemaker si unisce a suo fratello e a suo padre per combattere un kaiju in centro città. Sulla base delle immagini del telegiornale mostrate alla fine dell’episodio, il trio di punta ha avuto successo, anche se il kaiju stesso sembra esattamente quello che Kal-El e la Justice Gang hanno combattuto in Superman di James Gunn.

È sicuramente uno dei collegamenti più importanti tra i due progetti DCU, anche se solleva alcune domande interessanti su questa realtà alternativa, considerando che il kaiju nella DCU principale è stato scatenato da Lex Luthor.

Articolo precedente
Una battaglia dopo l’altra: Leonardo DiCaprio svela perché il film interruppe le riprese
Articolo successivo
I Fantastici Quattro: Gli Inizi, una scena eliminata mostra una versione elegante di Ben Grimm
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.

ALTRE STORIE

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved