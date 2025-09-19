Peacemaker – Stagione 2 Episodio 5 Easter Eggs: Quel Kaiju è quello di Superman?

Tra i numerosi easter egg divertenti e i riferimenti al DCU, l’episodio 5 della seconda stagione di Peacemaker presenta un forte legame con Superman di James Gunn. Mentre la realtà principale del DCU per Peacemaker va in pezzi, con i nemici che si avvicinano da tutte le parti, la dimensione alternativa trovata da Chris Smith sembra sempre più allettante. Nel frattempo, questo nuovo episodio presenta diversi riferimenti e collegamenti significativi.

Nella stagione 2, episodio 4 di Peacemaker, Chris ha trasferito il QUC in una baita, sfuggendo per un soffio all’ARGUS, mentre Rick Flag Sr. ha reclutato Emilia Harcourt. Ora, questo nuovo episodio presenta un confronto diretto con l’ARGUS, una rivelazione soprannaturale per Eagly e una decisione importante. Ecco tutti i più importanti easter egg, riferimenti al DCU, citazioni e curiosità che abbiamo trovato lungo il percorso.

10 Il funerale di Rick Flag Jr. Peacemaker stagione 2, episodio 5 si apre con un flashback del funerale di Rick Flag Jr., a cui hanno partecipato sia Emilia Harcourt che Rick Flag Sr. Man mano che il flashback procede, si conferma che il funerale è avvenuto subito dopo gli eventi di The Suicide Squad di James Gunn, ma prima della premiere della stagione 1 di Peacemaker.

9 Clown in costume e una stella marina gigante (The Suicide Squad) Rick Flag Sr. esprime la sua frustrazione e l’assurdità del fatto che, dopo anni di servizio al suo Paese, suo figlio sia morto in missione con “un gruppo di clown in costume e una stella marina gigante”. Questo è un riferimento agli eventi di The Suicide Squad e alla grande battaglia della Task Force X a Corto Maltese contro la minaccia cosmica kaiju conosciuta come Starro il Conquistatore.

8 “S*** Detail in Evergreen” (Project Butterfly) Durante il flashback del funerale, Rick Flag Sr. cerca di avvertire Emilia che Amanda Waller ce l’ha con lei, anche se Harcourt lo sa già, poiché lei e John Economos sono già stati assegnati a “un incarico di merda a Evergreen… Project Butterfly”. Questo è un riferimento alla scena post-crediti di The Suicide Squad e agli eventi della stagione 1 di Peacemaker in generale.

7 Shaft è un complimento Circondato dagli agenti dell’ARGUS nel parco, Chris Smith si riferisce all’agente Fleury come “Shaft”, il detective privato immaginario a cui il personaggio di Tim Meadows nella DCU assomiglia in qualche modo. Allo stesso modo, Fleury considera il paragone un complimento.

6 Confermato lo status di cyborg di Sasha Bordeaux Mentre si prepara a uccidere Chris Smith con un colpo mortale, l’agente Sasha Bordeaux viene confermata come potenziata ciberneticamente nella stagione 2, episodio 5 di Peacemaker. Più avanti nell’episodio, Economos conferma che Sasha è stata vittima di un incidente aereo e che l’ARGUS le ha salvato la vita con diversi potenziamenti cibernetici. Questo la rende effettivamente un cyborg, proprio come la sua controparte originale della DC Comics.

5 Una familiare confusione tra cappello e testa Dopo aver ricevuto la prima risposta al suo annuncio dell’agenzia investigativa, Leota Adebayo viene chiesta al telefono se indossa un cappello in base alla silhouette dell’annuncio o se ha una testa quadrata, senza rendersi conto che le viene erroneamente proposta una relazione sessuale. A prescindere da ciò, c’è una battuta simile sulla confusione tra testa e cappello in Guardiani della Galassia Vol. 2 con Baby Groot.

4 Test dimensionali dell’ARGUS? Dopo aver picchiato Chris Smith, mentre l’ARGUS aveva brevemente arrestato Peacemaker, Rick Flag Sr. viene mostrato mentre legge quelli che sembrano essere appunti di laboratorio riguardanti un esperimento che coinvolge test dimensionali. È possibile che, nonostante tutte le preoccupazioni dell’ARGUS sui pericoli delle fratture dimensionali e degli universi tascabili, stiano cercando di assicurarsi un proprio accesso extradimensionale.

3 Prevenire un altro incidente come quello di Metropolis (E uno scopo più grande) Ancora una volta, Rick Flag Sr. dice all’agente Bordeaux che la priorità dell’ARGUS è prevenire un altro “incidente di Metropolis” come quello visto con l’universo tascabile di Lex Luthor in Superman. Tuttavia, Flag allude anche al desiderio di ottenere il controllo della Camera di Sviluppo Quantistico di Peacemaker per “uno scopo più grande”, suggerendo ulteriormente che Flag potrebbe avere un programma segreto per viaggiare lui stesso in altre realtà.

2 “Un monaco cieco sull’Himalaya” Stanco dei soprannomi non politicamente corretti dell’agente Fleury, Judomaster lo avverte che se non la smette, gli “strapperà il c***” usando le abilità che ha imparato da “un monaco cieco sull’Himalaya”. Sebbene questo riferimento all’addestramento passato di Judomaster non provenga dalle origini reali di Rip Jagger nei fumetti DC Comics, è un classico tropo che abbiamo visto in altre origini di supereroi, come Batman che si allena con Ra’s al Ghul sull’Himalaya o Daredevil che impara a combattere da un guerriero cieco di nome Stick.