Brie Larson si unisce a Olivia Colman nella miniserie Cry Wolf

Brie Larson reciterà al fianco di Olivia Colman nella miniserie Cry Wolf, che ha ricevuto ufficialmente il via libera da FX. La serie era in lavorazione da febbraio, con Colman in uno dei ruoli principali. Sarah Treem è sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner, mentre Larson e Colman saranno entrambe produttrici esecutive oltre che protagoniste.

La serie è descritta come un thriller psicologico familiare che segue “un’assistente sociale (Olivia Colman) e una madre (Brie Larson) che entrano in crisi quando la figlia adolescente della madre denuncia abusi, spingendo entrambe le donne al limite mentre affrontano una situazione impossibile”.

Cry Wolf è ispirata alla serie TV danese “Ulven Kommer” creata da Maja Jul Larsen. Treem, Colman ed Ed Sinclair di South of the River, e Melissa Bernstein di Special Interests hanno portato il progetto a FX. Tutti sono produttori esecutivi insieme a Larsen, Christian Rank e Claudia Saganario per conto di DR Sales, la divisione format di DR per cui è stata prodotta la serie danese originale. FX Productions è lo studio.

Il ruolo mantiene Colman in attività con FX, poiché la celebre attrice è apparsa in diversi episodi della dramedy di successo della rete “The Bear“. Ha anche interpretato Miss Havisham nella miniserie FX “Great Expectations” del 2023. I suoi altri crediti televisivi includono “The Crown“, “Fleabag”, “Broadchurch”, “The Night Manager” e “Heartstopper”. Colman è stata candidata agli Emmy per sei volte, inclusa una recente nomination come migliore attrice ospite in una commedia per “The Bear”. Ha vinto il premio come migliore attrice in un film drammatico per “The Crown” nel 2021. Colman è anche tre volte candidata all’Oscar per “La Favorita” (per il quale ha vinto il premio come migliore attrice), “The Father” e “The Lost Daughter”.

Brie Larson ha debuttato nel 2015 con il suo ruolo da protagonista nel film “Room”, per il quale ha vinto un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA e numerosi altri riconoscimenti. Da allora è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel, avendo interpretato questo personaggio in quattro film fino ad oggi. Tra i suoi altri crediti figurano “Short Term 12”, “Un disastro di ragazza”, “Scott Pilgrim vs. the World” e “The Glass Castle”. In televisione, Larson ha recitato nella serie di Showtime “United States of Tara” e ha ottenuto una nomination agli Emmy e ai Golden Globe per il suo ruolo nella serie di Apple TV+ “Lessons in Chemistry”.

Treem è nota soprattutto per aver co-creato la serie drammatica di Showtime acclamata dalla critica “The Affair”, di cui è stata anche showrunner. La serie ha vinto il Golden Globe come migliore serie drammatica nel 2015. Tra gli altri lavori di Treem figurano “House of Cards” e “In Treatment”. È anche un’affermata drammaturga, avendo scritto, tra gli altri, “A Feminine Ending”, “The How and Why” e “When We Were Young and Unafraid”.