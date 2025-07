Una Pallottola Spuntata con Liam Neeson raccoglie reazioni entusiastiche molto prima dell’uscita

Il reboot di Una pallottola spuntata sta raccogliendo reazioni entusiastiche a due settimane dall’uscita in sala. Dopo che il compianto Leslie Nielsen ha interpretato il ruolo del goffo detective Frank Drebin nella trilogia originale di “Una pallottola spuntata” dal 1988 al 1994, Liam Neeson assumerà il ruolo principale nel prossimo reboot, interpretando suo figlio, Frank Drebin Jr.

Il cast include anche Pamela Anderson, Paul Walter Hauser nel ruolo del Capitano Ed Hocken Jr., CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddy Yu e Danny Huston. Il reboot è stato diretto da Akiva Schaffer, che ha co-scritto la sceneggiatura con Dan Gregor e Doug Mand.

Una pallottola spuntata sta ricevendo reazioni entusiastiche sui social media da parte di coloro che hanno assistito alle proiezioni in anteprima. Nel complesso, le prime reazioni elogiano il reboot definendolo nostalgico ma esilarante, intelligentemente buffo e spassoso, con Liam Neeson e Pamela Anderson che mostrano una grande alchimia. Ecco qualche esempio:

@ErikDavis scrive: “Finalmente posso parlare di quanto sia ossessionato dal reboot di #TheNakedGun. Il regista Akiva Schaffer realizza un film esilarante, pieno di centinaia di gag che rendono omaggio alla serie originale. Non ridevo così tanto da un po’, sono uscito sentendomi benissimo. Lo consiglio vivamente! Liam Neeson e Pamela Anderson sono scelti alla perfezione, secondo me, e le battute sono infinite, ma non c’è nulla di offensivo. Solo puro umorismo parodistico e buffo al 100%. Si potrebbe dire che non ne fanno più così.”

@joblocom scrive: “Il nostro @jimmytotheo ha visto #thenakedgun e ha detto: “Che ne penso? Santo cielo, Una pallottola spuntata è il film più divertente che abbia visto da un po’. Liam Neeson è dannatamente perfetto nei panni di Frank Drebin Jr. e la sintonia comica che ha con Pamela Anderson è assolutamente meravigliosa. La signora Anderson è un’attrice comica eccezionalmente divertente! Una sequenza in particolare mi ha fatto piangere dal ridere. Potete vederne una parte nel trailer. Ma la durata compatta di 85 minuti lo rende piacevole dall’inizio alla fine. È costantemente divertente! Se volete ridere – e anche tanto – andate a vedere Una pallottola spuntata, il 1° agosto! Ci tornerò! Non riesco a togliermi dalla testa la sua natura buffa, settimane dopo!” (ndr in Italia il film arriva il 30 luglio).

@katcystephan scrive: “Una pallottola spuntata è così deliziosamente stupido, e lo considero il complimento più grande. Molto fedele allo spirito dei film di Leslie Nielsen con cui sono cresciuto.”

@jeffreyvega scrive: “Ho visto Una pallottola spuntata e ora posso dire che li STANNO facendo come una volta! Ci sono così tante battute fantastiche e si vede che i registi si sono divertiti un mondo a realizzare una vera commedia.”

@JimmyHemphill scrive: “Non mi inchino davanti a nessuno nella mia adorazione per L’originale UNA POLIZIA SENZA PUNTI, quindi sono felice di annunciare che il nuovo è fantastico. Se ci fosse un po’ di giustizia al mondo, Liam Neeson vincerebbe un Oscar. Intelligente e spassoso dall’inizio alla fine.”

@MrTonyMaurizio scrive: “Tutti quelli che conosco e hanno assistito a una proiezione in anteprima di Una pallottola spuntata ne sono entusiasti: pura, divertente commedia old school. Leslie Nielsen è insostituibile, ma Liam Neeson è uno spasso. Evoca perfettamente l’atmosfera di fine anni ’80/inizio anni ’90. A quanto pare è una vittoria enorme.”

@JBFlint dice semplicemente: “Il nuovo Naked Gun è divertente.”

@jkimmurphy ha reagito con una battuta in stile Una Pallottola Spuntata, scrivendo “THE NAKED GUN non fa schifo. Quello nuovo. Ma anche quello vecchio.”

La trama di Una pallottola spuntata