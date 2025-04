Until Dawn: fino all’alba ha una scena post-credits?

Until Dawn: fino all’alba risolve tutto piuttosto bene alla fine del film, ma c’è una scena dopo i titoli di coda in questo film horror? Diretto da David F. Sandberg con una sceneggiatura di Gary Dauberman e Blair Butler, l’adattamento dell’omonimo videogioco trascina cinque adolescenti in un ciclo di morte raccapricciante e rinascita improvvisa mentre cercano di trovare una via d’uscita dalla loro situazione. Il film è una lettera d’amore al genere horror nel suo complesso, con un approccio dark-comico alla sua cupa rivisitazione di Ricomincio da capo.

Sebbene Until Dawn: fino all’alba (la nostra recensione) si concluda con una nota abbastanza conclusiva, ci sono abbastanza fili conduttori da esplorare che non sarebbe sorprendente vedere una scena post-crediti che anticipi altri easter egg o future direzioni per l’universo. Until Dawn: fino all’alba ha persino una scena che in genere verrebbe tenuta da parte come scena post-crediti. Tuttavia, il film horror adotta un approccio leggermente diverso a questo tipo di ritmo.

Until Dawn: fino all’alba non ha una scena post-crediti

Until Dawn: fino all’alba non ha scene extra dopo i titoli di coda

Until Dawn: fino all’alba non include scene aggiuntive alla fine dei titoli di coda, poiché la scena che avrebbe avuto più senso inserire in quello spazio appare proprio alla fine del film vero e proprio. Until Dawn si conclude con una nota abbastanza conclusiva per i personaggi principali, anche se il mondo non viene spiegato nella sua interezza. Clover, Max, Nina, Megan e Abel sfuggono al ciclo di morte e rinascita del film arrivando all’alba, che permette loro di sfuggire ai mostri, agli assassini e ai misteri che si nascondono appena sotto la superficie della casa.

Mentre il cast principale cavalca letteralmente verso un futuro più luminoso, la scena finale del film torna nell’ufficio del malvagio dottor Hill, che sembrava essere morto dopo aver bevuto l’acqua esplosiva. Tuttavia, le telecamere di sicurezza si riaccendono e si spostano su una baita innevata nel bosco, apparentemente l’ambientazione del gioco originale che ha ispirato il film. La risata minacciosa di Hill suggerisce che è ancora nei paraggi, un’anticipazione di futuri sviluppi che di solito sarebbe stata inserita nei titoli di coda, ma che invece è stata aggiunta alla conclusione del film.

Come Until Dawn prepara un sequel senza usare una scena post-crediti

Until Dawn: fino all’alba prepara un sequel che è un adattamento più diretto del gioco originale

Until Dawn: fino all’alba potrebbe aver chiuso con Clover e il suo gruppo di amici, ma la sequenza finale del film suggerisce che i pericoli rappresentati dal dottor Hill non sono ancora finiti. La scena finale suggerisce che gli eventi del videogioco potrebbero svolgersi nello stesso universo del film, il che significa che la trama di un gruppo di adolescenti riuniti in una baita innevata potrebbe essere il prossimo esperimento di Hill per vedere fino a che punto la paura e l’orrore possono spingere le persone. Questo potrebbe preparare il terreno per un sequel di Until Dawn.

Un possibile sequel potrebbe riportare i personaggi del film per un altro ciclo, o riunire un nuovo gruppo di personaggi più simili ai loro equivalenti del videogioco. In entrambi i casi, questo solleva retroattivamente domande sul ruolo di Hill in quel gioco, in particolare sul modo in cui appare a Josh come un’allucinazione. Sebbene in precedenza questo fosse visto come un segno dell’instabilità di Josh nella storia, il potenziale aspetto soprannaturale del personaggio solleva nuove domande. Until Dawn non aveva bisogno di una scena post-crediti, perché si assicurava di mantenere quel teaser sulle direzioni future nel tempo effettivo del film.