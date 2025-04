Until Dawn: fino all’alba, la spiegazione del finale e come il film è diverso dal gioco

Il finale di Until Dawn: fino all’alba è sorprendentemente dolce per i personaggi del film, ma lascia anche intendere come il gioco omonimo sia collegato alla trama del film. Basato sull’omonimo titolo della Supermassive Games, Until Dawn: fino all’alba segue un gruppo di adolescenti in un luogo remoto alle prese con creature mostruose come il Wendigo. Il film apporta alcune modifiche significative rispetto all’originale, introducendo nuovi personaggi, elementi soprannaturali e cambiamenti sostanziali alla trama.

Tuttavia, il film trova anche alcuni modi originali per collegarsi al gioco che lo ha ispirato. Infatti, una delle prime apparizioni di un attore importante del gioco si rivela essere un collegamento molto più articolato che getta le basi per un seguito cinematografico del film horror. Ecco come il finale di Until Dawn: fino all’alba (la nostra recensione) si confronta con il videogioco che lo ha ispirato e come i momenti finali del film collegano direttamente i due.

Il dottor Hill è davvero morto in Until Dawn: fino all’alba?

Il dottor Hill potrebbe essere più misterioso di quanto chiunque abbia mai sospettato

Uno degli elementi più misteriosi di Until Dawn è il ruolo del dottor Hill e il suo apparente legame con il ciclo di morte in cui i protagonisti finiscono intrappolati. Inizialmente presentato come una figura disponibile in una stazione di servizio locale, il dottor Hill si rivela ossessionato dalla ricerca sull’horror e dall’impatto che può avere sulle persone. Mentre osserva il gruppo da lontano, offre commenti e persino alcuni consigli su come fuggire dalla casa. Tuttavia, viene comunque ritratto come una forza antagonista, piuttosto che come il personaggio moralmente ambiguo che era nel gioco.

Questo rende la sua apparente morte per mano di Clover ancora più soddisfacente, poiché diventa vittima dell’esplosione dell’acqua. Tuttavia, Until Dawn: fino all’alba non suggerisce necessariamente che il dottor Hill sia morto per sempre. È del tutto possibile che ora faccia parte del ciclo della morte e che verrà riportato in vita fino a quando non riuscirà a fuggire dalla casa. È anche possibile che sia ancora più direttamente collegato agli elementi soprannaturali di quanto sembri inizialmente, nel qual caso il collegamento del film con il gioco originale nei momenti finali del film è ancora più straziante.

Come la baita innevata ripresa dalle telecamere del dottor Hill si collega al gioco

I momenti finali del film suggeriscono che il film e il gioco condividono lo stesso universo

Nell’ufficio del dottor Hill ci sono diverse telecamere che rivelano come egli potesse osservare da lontano la carneficina che si è consumata nel corso del film. Nei momenti finali di Until Dawn: fino all’alba, le telecamere si spostano in un nuovo scenario, una baita innevata in montagna. Questo sembra essere un riferimento diretto al videogioco Until Dawn, che si svolgeva proprio in quell’ambientazione. Questo suggerisce che la baita diventerà il prossimo obiettivo degli esperimenti e delle analisi di Hill, rendendo il film un prequel diretto del gioco.

È un’idea interessante, poiché aggiunge anche alcuni nuovi colpi di scena alla trama del gioco. A parte alcuni nomi dei personaggi e una sorella scomparsa che si rivela essere diventata un wendigo, il film e le versioni del gioco di Until Dawn: fino all’alba sono storie molto diverse. Il dottor Hill appariva nel gioco come personaggio che parlava al pubblico, oltre che come psichiatra di uno dei personaggi, Josh. Ancora sconvolto dall’apparente morte delle sue sorelle, Josh ha anche allucinazioni del dottor Hill durante tutta la narrazione del gioco.

Il suggerimento del film che il dottor Hill sia in qualche modo soprannaturale aggiunge un nuovo livello oscuro a quella rivelazione del gioco, poiché suggerisce che Hill potrebbe non essere stato solo un frutto dell’immaginazione di Josh. Allo stesso modo, Hill potrebbe essere semplicemente apparso davanti a Clover, e non sarebbe nemmeno l’unico attacco alla percezione che viene effettuato nel film. Il fatto che Hill discuta delle paure del giocatore durante Until Dawn: fino all’alba, insieme alle rivelazioni sulla sua ossessione per i suoi effetti, spinge Hill contro la quarta parete in modo interessante.

I personaggi di Until Dawn: fino all’alba sono liberi dal ciclo della morte per sempre?

Alla fine di Until Dawn, tutti e cinque i membri del gruppo – Clover, Max, Nina, Megan e Abel – riescono a sfuggire al loop sopravvivendo alla notte e arrivando all’alba. Dopo aver sfiorato la morte per mano dei wendigo, essersi liberati dal dottor Hill e aver sfuggito i killer mascherati nella città distrutta nascondendosi sottoterra, i cinque raggiungono la loro auto e se ne vanno. Questo suggerisce che i cinque hanno davvero fatto ciò che nessuno prima di loro era riuscito a fare, sfuggendo al ciclo della morte.

La cosa interessante del ciclo della morte in Until Dawn è che in realtà non esisteva nel gioco che ha ispirato il film. Until Dawn, essendo un videogioco, permette ai giocatori di annullare facilmente eventi letali e ripetere determinate azioni, con il risultato che alcuni personaggi subiscono molte morti durante una partita. Pertanto, non c’è alcuna tradizione legata al conto alla rovescia della morte, poiché era inteso come un mezzo per adattare la meccanica naturale del gioco del respawn. È un’idea creativa, ma non c’è alcuna indicazione che i ragazzi del film siano ancora intrappolati nel ciclo della morte.

Come il finale di Until Dawn: fino all’alba si confronta con i videogiochi

Il finale del film Until Dawn è in linea con il miglior finale del gioco

Parte del fascino del gioco Until Dawn è che si tratta di un approccio molto simile a un’avventura interattiva in cui il giocatore può scegliere il proprio percorso narrativo. Le scelte del giocatore influenzano la trama, con il “Butterfly Effect” del gioco che consente molti finali possibili. Il finale più felice del gioco è molto simile al climax del film, con l’intero cast di adolescenti in pericolo che sfugge ai wendigo che li inseguono. Tuttavia, la natura flessibile della trama del gioco fa sì che in alcune partite solo pochi personaggi riescano effettivamente a fuggire.

In Until Dawn, ci sono tre varianti di finale: uno in cui tutti sopravvivono, molti in cui alcuni sopravvivono e uno in cui nessuno sopravvive, per un totale di 256 possibili varianti di questi tre finali.

In altri, nessuno degli adolescenti riesce a sopravvivere alla trama. Tuttavia, il finale del gioco presenta due grandi cambiamenti rispetto al film. Il videogioco, indipendentemente dai sopravvissuti, porta la polizia a indagare sull’apparente caos allo chalet. Al contrario, il ciclo di morte che vivono i personaggi principali del film non sembra attirare alcuna attenzione esterna. C’è anche la presenza di Hill nel film, che è un personaggio molto più malvagio che nel gioco e che sembra essere ancora in circolazione dopo la fine della storia.

Come Until Dawn: fino all’alba prepara un sequel

Until Dawn 2 potrebbe essere un adattamento diretto del gioco originale

La trama principale di Until Dawn, incentrata su Clover e i suoi amici, viene risolta in modo abbastanza soddisfacente alla fine del film, con il gruppo che parte dalla casa completamente unito. Questo suggerisce che non ci sono molti motivi per tornare sui personaggi, a meno che non vengano rivelati ulteriori dettagli sul ciclo di morte e sulla sua portata. Sebbene tutti gli attori siano stati divertenti nei loro ruoli, i loro archi narrativi all’interno del film e la loro crescita personale come gruppo sembrano completi alla conclusione della storia.

L’accenno alla baita innevata [nel finale di Until Dawn] potrebbe anche preparare il terreno per un adattamento più diretto del gioco originale, che potrebbe incorporare il ciclo della morte.

Tuttavia, l’intera struttura e i momenti finali di Until Dawn gettano le basi per ogni tipo di sequel o prequel. Sarebbe facile rivisitare qualsiasi vittima precedente del ciclo della morte, il che potrebbe spiegare le origini complete dell’assassino mascherato, della strega decrepita o dei wendigo. Le espansioni del franchise potrebbero approfondire ulteriormente la tradizione, offrendo una spiegazione migliore di cosa siano i misteriosi giganti sotto la pioggia. L’accenno alla baita innevata potrebbe anche preparare il terreno per un adattamento più diretto del gioco originale, che potrebbe incorporare il ciclo della morte.

Il vero significato di Until Dawn: fino all’alba

Il potere dell’amicizia è abbastanza forte da sconfiggere i cliché dell’horror

Until Dawn è una lettera d’amore al genere horror nel suo complesso, con il ciclo della morte che permette ai realizzatori di sbizzarrirsi con diversi tipi di cliché e archetipi iconici dell’horror. Tuttavia, al centro della storia (nel gioco e nel film) c’è un sottofondo sull’importanza dell’amicizia. Nel gioco, i personaggi devono spesso fare affidamento l’uno sull’altro per sfuggire a situazioni pericolose o uscirne vivi. Questo è simile al film, dove il rifiuto di Clover di fuggire dal loop se uno dei cinque muore mostra un profondo senso di lealtà.

Nonostante i difetti e i momenti di egoismo dei personaggi, alla fine rifiutano di voltarsi l’uno contro l’altro e collaborano. Per questo motivo, riescono effettivamente a sfuggire al ciclo della morte con le loro anime intatte. È un messaggio sorprendentemente dolce in mezzo a tutto il sangue e la violenza del film, con il lieto fine per Clover e i suoi amici che assicura che Until Dawn non finisca con una nota troppo cupa, anche se suggerisce che l’orrore di questo mondo non è ancora finito.