James Gunn risponde alle voci sul casting del DCU di Green Arrow

James Gunn risponde alle voci sul casting di Green Arrow per l’universo DC. Uno dei progetti più attesi del capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” è la serie TV live-action dedicata a Lanterna Verde, Lanterns, che finalmente darà ai Cavalieri di Smeraldo una possibilità degna di un franchise cinematografico di supereroi. Ambientato intorno a Hal Jordan e John Stewart, Lanterns esplorerà le vicende dei famosi Green Lanterns alle prese con “un oscuro mistero legato alla Terra”, mentre indagano su “un omicidio nel cuore dell’America”.

Un fan ha recentemente chiesto a Gunn su Threads “è vero che Garret Dillahunt interpreterà Green Arrow in Lanterns il prossimo anno, dato che ieri ha pubblicato queste foto sulla sua Instagram story?”, scatenando le speculazioni sul fatto che la nuova serie TV Lanterns potrebbe vedere l’arrivo di Oliver Queen. Non ci è voluto molto perché il co-CEO della DC Studios mettesse le cose in chiaro, commentando con quanto segue:

La serie Lanterns, che dovrebbe debuttare nel 2026 su HBO, è attualmente in fase di riprese con Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni di Hal e John, rispettivamente. Dillahunt è stato scritturato per Lanterns nel novembre 2024 e interpreterà un personaggio di nome William Macon, descritto come “un uomo ipocrita e complottista che nasconde la sua ambizione spietata dietro una facciata affascinante e calcolatrice”.

Cosa significa per la DCU la smentita di James Gunn su Green Arrow

Sebbene il misterioso post di Dillahunt sia stato cancellato dopo la sua pubblicazione iniziale, non sorprende che alcuni abbiano pensato che si trattasse di un’anticipazione su Green Arrow. Anche se Dillahunt è già entrato a far parte del cast di Lanterns con un personaggio a cui è stato assegnato un nome, non è raro che i progetti sui supereroi scelgano attori con nomi di copertura prima di rivelare chi sono realmente in una serie o in un film, se gli sceneggiatori si ispirano ai fumetti originali. Ma considerando come viene descritto il personaggio di Dillhunt in Lanterns, nulla sembra nemmeno lontanamente simile a Green Arrow.

Tuttavia, è comprensibile che alcuni pensino che Green Arrow potrebbe apparire in Lanterns, dato che Hal e Oliver hanno una famosa amicizia da supereroi nel canone DC. Dato che la timeline della DCU sta esplorando una versione di Hal che è già affermato come supereroe in questa timeline, avrebbe senso che i fan ipotizzino che Oliver venga introdotto in Lanterns come vecchio amico del personaggio di Chandler. Ma al momento, i fan della DCU non dovrebbero aspettarsi di vedere Green Arrow apparire nella serie TV Lanterns.