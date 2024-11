Paradise Lost: il prequel di Wonder Woman riceve un emozionante aggiornamento da James Gunn

Mentre il mondo attende di saperne di più su Wonder Woman nel reboot dell’Universo DC, la serie TV Paradise Lost riceve un promettente aggiornamento da James Gunn in persona. Poiché Diana Prince è uno dei tanti eroi della Justice League che verranno rebootati per l’Universo DC di Gunn, il pubblico potrà riesplorare Themyscira attraverso Paradise Lost, uno show che si svolge prima della nascita dell’eroina. Il primo progetto di Wonder Woman nel franchise ha richiesto più tempo di quanto ci si aspettasse in termini di aggiornamenti, ma questo non significa che la serie Max sia sparita.

Mentre il primo show televisivo dell’Universo DC, Creature Commandos, debutterà a dicembre, Gunn ha recentemente chiesto a un fan su Threads se ci fosse qualcosa da dire sulla serie Paradise Lost, anch’essa in sviluppo per il Capitolo 1: “Dei e Mostri”. Pur non facendo alcun nome sui creativi coinvolti, Gunn ha spiegato che Paradise Lost è ancora in fase di lavorazione, affermando che il progetto è in “sviluppo molto attivo”.

Sebbene la serie sia stata annunciata più di un anno fa durante l’annuncio originale dei DC Studios di Gunn e Peter Safran, il progetto Paradise Lost non ha ancora ottenuto un vero e proprio pilot o una serie da parte di Max. Resta da vedere se ci sarà o meno uno sceneggiatore legato a Paradise Lost, dato che non ci sono state notizie ufficiali sull’assunzione di qualcuno per la scrittura/produzione esecutiva del prequel di Wonder Woman.

Cosa significano gli aggiornamenti su Paradise Lost di James Gunn per il prequel di Wonder Woman

Anche se non è ancora stato rivelato un progetto per Wonder Woman nella timeline dell’Universo DC di Gunn, l’ultimo aggiornamento di Gunn su Paradise Lost indica che sono ancora impegnati a fare di questa la prima uscita della mitologia di Diana nel franchise. Il lento processo di aggiornamento sembra essere dovuto al fatto che i DC Studios vogliono assicurarsi di avere una visione corretta e finalizzata per Paradise Lost. C’è anche l’idea che potrebbero rinnovare Paradise Lost per adattarlo alla HBO Original, dandogli una piattaforma più grande, simile a quella che ha avuto The Penguin in autunno.

È possibile che Paradise Lost sia stato pensato per arrivare più avanti nel Capitolo 1: “Dei e Mostri” dell’Universo DC, con le prossime uscite DC come Lanterns attualmente pronte a iniziare la produzione nel 2025 per debuttare nel 2026. Tuttavia, è anche possibile che se dietro le quinte le cose non dovessero andare nella giusta direzione per Paradise Lost, lo show potrebbe essere cancellato. I DC Studios hanno chiarito che se non si riesce a mettere insieme una sceneggiatura per una visione completa, un film o uno show televisivo dell’Universo DC non entrerà in produzione.