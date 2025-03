Zack Snyder dice di essere “ancora onorato” che la sua versione di Justice League abbia visto la luce

La Justice League di Zack Snyder, la versione estesa e davvero molto diversa rispetto al film che è stato costretto a consegnare a Joss Whedon nel 2027, è stata pubblicata su HBO Max quattro anni, e il regista si è ora rivolto ai social media per ringraziare i fan per aver reso possibile l’uscita della sua versione.

“Sono passati 4 anni. Sono ancora onorato dal fatto che tutto questo esista. Un grande ringraziamento a tutti voi che lo avete reso possibile. Se avete 4 ore libere, andate a guardarlo su @StreamOnMax”, ha scritto Zack Snyder su X.

Il fatto che questa versione di Justice League sia stata pubblicata è davvero un piccolo miracolo, e ha avuto un tale impatto sul fandom del DCEU che la campagna #RestoreTheSyderVerse è ancora in pieno vigore oggi, anche con James Gunn e Peter Safran a capo del DCU riavviato.

Lo “SnyderVerse” è iniziato con L’uomo d’acciaio nel 2013, con lo stesso Snyder che ha continuato a dirigere Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, e molti dei personaggi da lui introdotti hanno continuato le loro avventure in quello che è diventato noto come DCEU.