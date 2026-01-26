HomeCinema News2026

Taika Waititi afferma che il suo Star Wars deve essere “più indipendente” e che “non vede l’ora” di vedere il Thor di Chris Hemsworth in Avengers: Doomsday

Di Chiara Guida

-

Taika Waititi Star Wars
Gage Skidmore di Peoria, AZ, Stati Uniti d'America, CC BY SA 2.0, via Wikimedia Commons

Il film di Star Wars di Taika Waititi è in fase di sviluppo dal 2020, quando Disney e Lucasfilm hanno annunciato che il premio Oscar per Jojo Rabbit avrebbe diretto un nuovo film del franchise scritto dalla sceneggiatrice di 1917, Krysty Wilson-Cairns. Non ci sono stati grandi aggiornamenti nei sei anni successivi, ma l’interesse per il progetto si è recentemente riacceso dopo che Kathleen Kennedy, ex capo di Lucasfilm, ha dichiarato il film era “ancora in qualche modo vivo“.

Cosa ha in serbo Waititi per i fan di Star Wars? “Sto solo cercando di tornare indietro e di sfruttare un po’ di più il divertimento dei film originali, che è ciò che ricordo di loro”, ha detto a Variety al Sundance in occasione della première di Fing!

“La posta in gioco è molto alta e ci sono cose serie in corso, ma c’è anche molto divertimento in quei film. È questo che cercavo di riportare in auge”, ha continuato Waititi. “Cercavo di lavorare in un mondo un po’ diverso da quello, perché ci sono così tante cose in corso in quello spazio. Per me, fare qualcosa lì, avrebbe dovuto essere un po’ diverso e un po’ più autonomo”.

Kennedy ha confermato a Deadline, dopo aver annunciato la sua uscita dalla Lucasfilm, che Waititi ha “consegnato una sceneggiatura che trovo esilarante e fantastica. Non è solo una mia decisione, soprattutto ora che ho già messo piede fuori dalla porta”.

Taika Waititi ha anche espresso il suo interesse nel vedere l’imminente Avengers: Doomsday, che vedrà il ritorno di Thor. Il regista ha diretto due film con Chris Hemsworth e ha detto che non è imbarazzante saltare la prossima avventura cinematografica del Dio del Tuono, con i fratelli Russo che dirigono Hemsworth questa volta.

“Thor c’era prima di me”, ha detto Waititi. “Le cose che Chris e io abbiamo fatto e come lo abbiamo plasmato in quella nuova versione… è stato per il bene superiore del franchise nel suo complesso. Non vedo l’ora di vedere questi film di “Avengers”. Stavo guardando “Infinity War” ed “Endgame” proprio due settimane fa. Sono così belli. Sono un buon amico dei fratelli Russo e mi piacerebbe vedere cosa stanno facendo.”

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

