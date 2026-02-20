The Batman 2: un nuovo report rivela quando potrebbero iniziare le riprese

La produzione di The Batman – Part II potrebbe finalmente entrare nel vivo. Dopo il successo critico e commerciale di The Batman, uscito nel marzo 2022, il sequel è stato annunciato poche settimane dopo, ma il percorso verso le riprese è stato più lungo del previsto. Il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha lavorato con attenzione alla sceneggiatura – completata a giugno 2025 – posticipando più volte l’avvio della produzione. L’uscita è attualmente fissata per ottobre 2027.

Secondo un nuovo report di Variety, il film dovrebbe iniziare le riprese entro la fine di maggio. La notizia arriva nel contesto di un’analisi sulle manovre societarie che coinvolgono Warner Bros. Discovery e le ipotesi di cessione a Netflix o Paramount.

DC Studios stabile mentre i sequel entrano in produzione

Il report sottolinea anche che le posizioni di James Gunn e Peter Safran alla guida di DC Studios appaiono solide nonostante i movimenti societari. Oltre a The Batman – Part II, anche Superman: Man of Tomorrow – sequel del film del 2025 dedicato all’Uomo d’Acciaio – dovrebbe iniziare le riprese nelle prossime settimane, in vista dell’uscita prevista per il 9 luglio 2027.

Un eventuale cambio ai vertici in questa fase rischierebbe di rallentare produzioni già pianificate, motivo per cui la continuità gestionale viene considerata strategica.

Cosa aspettarsi da The Batman – Part II

Reeves tornerà alla regia e ha co-scritto lo script con Mattson Tomlin. Il sequel dovrebbe approfondire maggiormente la dimensione di Bruce Wayne rispetto al primo capitolo, esplorando il suo alter ego e il peso pubblico della sua identità in una Gotham ancora più instabile dopo gli eventi della serie The Penguin.

Nel cast è atteso il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, insieme a Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Pinguino) e Barry Keoghan (Joker). Tra i nuovi ingressi, secondo le indiscrezioni, figurerebbero Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent e Scarlett Johansson in un ruolo ancora non rivelato.

Se le riprese inizieranno davvero entro fine maggio, la produzione avrà tempi adeguati per rispettare la data d’uscita del 1 ottobre 2027. Dopo una lunga fase di sviluppo, il ritorno del Batman di Reeves sembra finalmente pronto a prendere forma concreta.