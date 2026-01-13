HomeCinema News2026

Jennifer Lawrence rompe il silenzio sul ritorno di Katniss nel nuovo prequel di Hunger Games

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Hunger Games film

Nonostante Jennifer Lawrence abbia una carriera illustre, che include una vittoria agli Oscar per Il lato positivo – Silver Linings Playbook, il suo ruolo più iconico è stato quello di Katniss Everdeen nella saga di Hunger Games, diventata una parte importante della sua carriera iniziale. L’attrice ha infatti interpretato l’eroina in quattro film dal 2012 al 2015. La sua ultima apparizione è stata nel 2015 in Il canto della rivolta – Parte 2, che ha anche concluso la storia di Katniss come leader chiave nella ribellione contro la dittatura del presidente Snow.

Ora, dopo le notizie che confermavano il ritorno di Jennifer Lawrence nella saga di Hunger Games nel prossimo prequel dal titolo L’alba sulla mietitura, la star ha finalmente rotto il silenzio a riguardo. Durante un’intervista con Josh Horowitz nel programma Happy, Sad, Confused, all’attrice che interpreta Katniss è stato chiesto se avesse incontrato il regista Francis Lawrence, e lei ha risposto: “Forse l’abbiamo già fatto”. Un attimo dopo, Horowitz ha accennato alle voci sul suo ritorno, che Lawrence sembra aver confermato dicendo: “Oh sì, è su Internet, vero?”.

L’attrice non ha aggiunto altro, ma la sua risposta è sembrata un modo per confermare la notizia, ormai di pubblico dominio.  Prima che i media confermassero il suo ritorno in Hunger Games – L’alba sulla mietitura, si ipotizzava che Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson avrebbero ripreso i ruoli di Katniss, Peeta Mellark e Haymitch Abernathy, rispettivamente. Sebbene il prequel in uscita segua le vicende di Haymitch nei 50° Hunger Games, il libro contiene anche un epilogo in cui un Haymitch più anziano riflette sulla sua tragica vita.

Mentre il pubblico ipotizzava che i cameo sarebbero stati rivelati al momento dell’uscita del film nelle sale, è stata una sorpresa la conferma del ritorno di Lawrence e Hutcherson, che segna il loro ritorno a casa dopo oltre un decennio. Al momento della stesura di questo articolo, tuttavia, la ripresa di Harrelson nel ruolo di Haymitch non è stata confermata. Nel frattempo, Joseph Zada interpreterà il sedicenne vincitore del Distretto 12 nel prequel. Tra i nuovi membri del cast figurano anche McKenna Grace, Ben Wang, Elle Fanning e Maya Hawke. Ralph Fiennes interpreta la versione di mezza età del presidente Snow, mentre Francis Lawrence tornerà come regista.

LEGGI ANCHE: Come Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson potrebbero tornare in Hunger Games – L’alba sulla mietitura

Articolo precedente
Rental Family – Nelle vite degli altri: intervista al protagonista Brendan Fraser
Articolo successivo
Zoe Saldaña diventa l’attrice con il maggior incasso di tutti i tempi
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved