Jennifer Lawrence rompe il silenzio sul ritorno di Katniss nel nuovo prequel di Hunger Games

Nonostante Jennifer Lawrence abbia una carriera illustre, che include una vittoria agli Oscar per Il lato positivo – Silver Linings Playbook, il suo ruolo più iconico è stato quello di Katniss Everdeen nella saga di Hunger Games, diventata una parte importante della sua carriera iniziale. L’attrice ha infatti interpretato l’eroina in quattro film dal 2012 al 2015. La sua ultima apparizione è stata nel 2015 in Il canto della rivolta – Parte 2, che ha anche concluso la storia di Katniss come leader chiave nella ribellione contro la dittatura del presidente Snow.

Ora, dopo le notizie che confermavano il ritorno di Jennifer Lawrence nella saga di Hunger Games nel prossimo prequel dal titolo L’alba sulla mietitura, la star ha finalmente rotto il silenzio a riguardo. Durante un’intervista con Josh Horowitz nel programma Happy, Sad, Confused, all’attrice che interpreta Katniss è stato chiesto se avesse incontrato il regista Francis Lawrence, e lei ha risposto: “Forse l’abbiamo già fatto”. Un attimo dopo, Horowitz ha accennato alle voci sul suo ritorno, che Lawrence sembra aver confermato dicendo: “Oh sì, è su Internet, vero?”.

L’attrice non ha aggiunto altro, ma la sua risposta è sembrata un modo per confermare la notizia, ormai di pubblico dominio. Prima che i media confermassero il suo ritorno in Hunger Games – L’alba sulla mietitura, si ipotizzava che Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson avrebbero ripreso i ruoli di Katniss, Peeta Mellark e Haymitch Abernathy, rispettivamente. Sebbene il prequel in uscita segua le vicende di Haymitch nei 50° Hunger Games, il libro contiene anche un epilogo in cui un Haymitch più anziano riflette sulla sua tragica vita.

Mentre il pubblico ipotizzava che i cameo sarebbero stati rivelati al momento dell’uscita del film nelle sale, è stata una sorpresa la conferma del ritorno di Lawrence e Hutcherson, che segna il loro ritorno a casa dopo oltre un decennio. Al momento della stesura di questo articolo, tuttavia, la ripresa di Harrelson nel ruolo di Haymitch non è stata confermata. Nel frattempo, Joseph Zada interpreterà il sedicenne vincitore del Distretto 12 nel prequel. Tra i nuovi membri del cast figurano anche McKenna Grace, Ben Wang, Elle Fanning e Maya Hawke. Ralph Fiennes interpreta la versione di mezza età del presidente Snow, mentre Francis Lawrence tornerà come regista.

