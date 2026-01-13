Zoe Saldaña diventa l’attrice con il maggior incasso di tutti i tempi

Zoe Saldaña ha superato il record di incassi al botteghino di un’altra star dell’MCU. La veterana attrice è attualmente al cinema con Avatar: Fuoco e Cenere, il film più visto al mondo in questo momento, in cui riprende il ruolo di Neytiri già interpretato in Avatar del 2009 e in Avatar: La via dell’acqua del 2022. Ad oggi, questo terzo capitolo ha incassato 1,23 miliardi di dollari in tutto il mondo dopo il suo quarto weekend nelle sale.

Questo porta il totale degli incassi di tutti i film con Saldaña a 16,8 miliardi di dollari, rendendola l’attrice con il maggior incasso di tutti i tempi. Scarlett Johansson, la precedente detentrice del record, ha un totale di 16,4 miliardi di dollari, dopo che l’uscita di Jurassic World – La rinascita la scorsa estate l’aveva portata al primo posto.

Se i loro totali fossero limitati solo ai film in cui gli attori interpretano un ruolo da protagonista o da coprotagonista, Saldaña sarebbe a 15,46 miliardi di dollari (da 33 film) e Johansson a 15,4 miliardi di dollari (da 36 film). Altri attori dell’MCU – Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. e Chris Pratt – occupano i tre posti successivi. Jackson, al terzo posto, ha incassato 14,6 miliardi di dollari con 70 film.

L’MCU ha chiaramente svolto un ruolo importante nel determinare gli attori con il maggior incasso del settore, con la Saldaña che ha recitato in cinque film e la Johansson in nove. Tuttavia, la prima delle due è la star con il maggior incasso perché può contare su più franchise. Avatar è uno dei principali, che ora comprende una trilogia cinematografica da 6 miliardi di dollari, con il terzo capitolo che continua a generare profitti.

Saldaña ha poi recitato anche in tre film di Star Trek, oltre che nel film campione d’incassi del 2003 Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna, che ha incassato 654 milioni di dollari, oltre ai suoi numerosi ruoli da protagonista in film indipendenti. I due franchise principali che Johansson ha al suo attivo sono invece l’MCU e Jurassic World, uno dei quali la vede protagonista in un solo film. Pertanto, Saldaña ha una combinazione più forte per accumulare questo totale.

Si tratta dell’ennesimo traguardo in quello che è un periodo d’oro per l’attrice, che dallo scorso anno è anche una premio Oscar grazie alla sua interpretazione in Emilia Pérez. Considerando che riprenderà il ruolo di Neytiri anche in Avatar 4 e Avatar 5, il totale degli incassi dei suoi film è destinato a raggiungere vette ancora più alte, che potrebbero farla diventare semplicemente irraggiungibile dagli altri “sfidanti” a questo primato.