Acqua Benedetta in anteprima alla decima edizione di Lievito

Lunedì 28 aprile alle ore 21:00, presso il Cinema Corso di Latina, si terrà la proiezione speciale del documentario Acqua Benedetta nell’ambito della decima edizione della rassegna culturale Lievito 2025.

Diretto da Antonio Petrianni, prodotto da Luca Lardieri, Francesco Madeo, Mattia Nicoletti e scritto da Christian Mastrillo, il film racconta tre vite segnate dalla dialisi, offrendo uno sguardo profondo sul corpo come luogo di resistenza e sull’acqua come elemento vitale e insieme minaccioso. Attraverso le testimonianze di Carlo Alberto Cecconi, Serena Scaramella e Oise Amidei, Acqua Benedetta racconta tre vite segnate dalla dialisi, offrendo uno sguardo profondo sul corpo e sull’acqua, elemento vitale e minaccioso. Attraverso le testimonianze di Carlo Alberto Cecconi, Serena Scaramella e Oise Amidei, il film riflette sul nostro legame con l’ambiente. L’Agro Pontino non è semplice sfondo, ma parte viva del racconto: tra pianure, acque e contraddizioni si intrecciano storie di fragilità e resistenza. Un paesaggio che respira con i protagonisti, simbolo di memoria e identità.

Al termine della proiezione, seguirà un incontro con il regista, il produttore, lo sceneggiatore e i protagonisti del film, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi trattati e dialogare direttamente con gli autori.

La trama di Acqua Benedetta

«Non tutti i luoghi sono abitabili, non tutti i corpi sono vivibili. Non esiste il bene, non esiste il male… esiste solo la natura. Questo luogo è una macchina perfetta. L’uomo non lo può abitare. Per il suo corpo, inadeguato, quell’acqua è veleno». L’acqua preme sotto la pelle e ristagna sulla terra, si insinua nei tessuti, satura l’aria. Tra annegamento e siccità, tra reni e terreni, vene e canali, tra meccanica idraulica e medicina. Uomo e Natura restano in bilico. Ma su cosa poggia il nostro equilibrio?